Vinícius deve realizar coletiva de imprensa para falar sobre desligamento do Remo; entenda

O goleiro Vinícius, ídolo do Remo e que não terá o contrato renovado com o clube, deve se pronunciar ao torcedor azulino em breve. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, a esposa do jogador disse que o arqueiro planeja realizar uma coletiva de imprensa para dar detalhes ao Fenômeno Azul sobre o que ocorreu no processo de desligamento do Time de Periçá.

De acordo com a esposa de Vinícius, ainda faltam alguns detalhes sobre a coletiva serem acertados. Assim que tudo for resolvido, o anúncio será feito formalmente. No entanto, a ideia é que o comunicado ocorra na quinta-feira (29), no último dia de contrato do jogador com o Remo.

VEJA MAIS

Entenda o caso

A não renovação do contrato de Vinícius foi anunciada pelo Remo na última segunda-feira (28), por meio de uma nota divulgada no site do clube. Além do arqueiro, que defendeu o Leão por mais de sete temporadas, a diretoria azulina também anunciou o desligamento do preparador de goleiro, Juninho Macaé.

Além disso, o clube anunciou que fará uma homenagem nesta quarta-feira (28), no último jogo da equipe em casa nesta primeira fase de Campeonato Paraense. No Baenão, a partir das 20h, o Leão encara o São Francisco em jogo atrasado da sexta rodada do Estadual.