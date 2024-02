Responsável por trazer Vinícius ao Remo, Josué Teixeira fala sobre a saída do jogador do Baenão

O técnico Josué Teixeira, responsável por trazer ao Remo o goleiro Vinícius e o preparador Juninho Macaé, usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para falar sobre o desligamento da dupla do Leão Azul. Segundo o treinador, que não comanda o Remo há sete temporadas, disse que se sente grato por incluir os dois profissionais na história remista.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Hoje se encerrou a participação desses grandes profissionais no Clube do Remo. Foram sete anos de dedicação e respeito à instituição. Vinícius não teve o contrato renovado e Juninho demissão. Só desejo breve retorno aos campos e, como responsável pela indicação de ambos, agradecer o Clube do Remo", disse Josué.

VEJA MAIS

O repórter Felipe Campos, da Liberal+, conversou com exclusividade com o técnico Josué Teixeira. Na entrevista, o treinador disse que não concorda como o ídolo azulino foi desligado do clube.

"Eu vejo esse momento com muita tristeza, porque o Vinícius sempre foi um profissional exemplar, um ídolo que se construiu no clube. Esse momento que ele está passando é muito complicado, e como está enfrentando tudo isso demonstra a grandeza que ele tem. Apesar disso, fico feliz por ser uma pessoa que a gente apostou desde a nossa chegada ao clube", explicou.

Após bom trabalho no Macaé-RJ, onde conquistou o título da Série C do Brasileirão em 2014, Josué Teixeira foi o escolhido pela diretoria do Remo para conduzir o clube na disputa da Terceirona de 2017. Naquele ano, o treinador indicou dois profissionais que haviam trabalhado com ele em outros clubes: o goleiro Vinícius e o preparador Juninho Macaé.

Despedida insuficiente

Teixeira também falou sobre a homenagem que o clube planejou para Vinícius no jogo contra o São Francisco, pela sexta rodada do Campeonato Paraense, nesta quarta-feira (28). Segundo ele, a saída de um ídolo deve ser conduzida de forma diferente.

"Eu não concordo com o jogo de despedida. Eu acho que não merece isso. Esse processo de saída deveria ter sido de forma diferente. Ele não é relacionado, não é utilizado, só vai treinar, é comunicado que vai terminar o contrato e faz o jogo de despedida? Se eu sou o Vinicius, eu não aceito. Eu acho que não cabe esse jogo de despedida agora para ele, não", disse.

Desligamentos

Após oito temporadas, Vinícius não será mais atleta do Remo. Por meio de uma nota, divulgada pelo site oficial do clube, o Leão anunciou que não vai renovar o contrato do arqueiro, que é ídolo do clube. O atual vínculo do camisa 1 com o Time de Periçá vai até o final do Campeonato Paraense, previsto para encerrar em abril deste ano.

Além de Vinícius, o Remo anunciou a dispensa de outro funcionário. O preparador de goleiros Juninho Macaé, que estava no clube desde 2016, não faz mais parte da equipe técnica azulina. O clube, inclusive, informou que está em busca de um novo profissional para o cargo.