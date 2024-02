Clube do Remo tem quinto melhor aproveitamento em Estadual entre os times da Série C; veja detalhes

O Clube do Remo tem vivido entre altos e baixos no Campeonato Paraense 2024, entre vitórias, um empate e uma derrota. Agora, o clube azulino ocupa o terceiro lugar na tabela do Parazão, com 13 pontos e um aproveitamento de 72% em seis jogos, se tornando o quinto melhor entre os times que estão na Série C do Campeonato Brasileiro.

Sob comando do técnico Ricardo Catalá, a equipe sofreu uma derrota, na partida contra a Tuna, e amargou um empate com o Paysandu, seu principal rival. Além do desempenho mediano no estadual, o Remo também sofreu com a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o que resultou na grande insatisfação da torcida azulina.

Entre as outras equipes da Série C, o que tem o melhor desempenho em estaduais é o ABC-RN, que tem um aproveitamento de 88% em 6 jogos do Campeonato Potiguar. Logo em seguida aparece o Botafogo-PB, com 86% de aproveitamento em 5 jogos; o Confiança-SE com 85% em 7 jogos e o Náutico-PE com 74% em 9 jogos.

O próximo desafio do Clube do Remo no Parazão é na próxima quarta-feira (28), quando joga contra o São Francisco, em partida válida pela 6ª rodada da competição. A bola rola a partir das 20h, no Estádio do Baenão, e com o jogo as duas equipes vão igualar o número de partidas disputadas com os outros times do Paraense, antes da última rodada da primeira fase.

Confira o aproveitamento das equipes da Série C 2024 em estaduais:

ABC-RN: 88% em 6 jogos Botafogo-PB: 86% em 5 jogos Confiança-SE: 85% em 7 jogos Náutico-PE: 74% em 9 jogos Clube do Remo: 72% em 6 jogos Tombense-MG: 71% em 7 jogos Sampaio Corrêa-MA: 70% em 9 jogos Ferroviária-SP: 54% em 11 jogos (Série A2) Ferroviário-CE: 53% em 5 jogos Aparecidense-GO: 51% em 11 jogos São Bernardo-SP: 50% em 10 jogos Figueirense-SC: 50% em 10 jogos Athletic-MG: 47% em 7 jogos Floresta-CE: 46% em 5 jogos CSA-AL: 44% em 6 jogos Caxias-RS: 43% em 10 jogos Londrina-PR: 42% em 11 jogos São José-RS: 40% em 9 jogos Volta Redonda-RJ: 30% em 10 jogos Ypiranga-RS: 29% em 9 jogos