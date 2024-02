Com Remo, Paysandu e Águia, CBF divulga tabela detalhada da Copa Verde; veja datas das estreias

A 11ª edição da Copa Verde já possui datas, locais e horários para iniciar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial a atualização da tabela com todos os detalhes da competição regional. Em 2024, três clubes do Pará estarão na disputa: Águia de Marabá, Clube do Remo e Paysandu. A Copa Verde terá início no dia 22 de fevereiro e a grande decisão está marcada para os dias 24 de abril e 8 de maio.

A fase primeira fase da competição inicia no dia 22 de fevereiro, com a disputa entre Humaitá-AC x Trem-AP, às 20h, no Estádio Florestão, na cidade de Rio Branco (AC). A fase inicial e a segunda fase são jogos únicos. Quem vencer avança na competição e em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. O Águia de Marabá terá pela frente o Rio Branco-AC, no dia 28 de fevereiro, às 20h, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (AC). Caso o Azulão marabaense passe de fase, teremos um confronto paraense nas oitavas de finais contra o Paysandu, que entra somente nas oitavas de finais por ser um clube melhor colocado no ranking nacional de clubes da CBF. O Papão da Curuzu, maior campeão da história da Copa Verde com três conquistas tem estreia marcada na competição para o dia 6 ou 13 de março.

Remo

Já o Remo, maior rival do Paysandu e campeão da Copa Verde na temporada de 2021 e finalista nos anos de 2015 e 2020, terá estreia na competição regional no dia 6 ou 13 de março. O Leão Azul paraense pegará o vencedor do confronto entre Humaitá-AC x Trem-AP.

Só nas oitavas

Além do Remo e do Paysandu, as equipes do Amazonas-AM, Manaus-AM, Cuibá-MT, Brasiliense-DF, Goiás-GO e Vila Nova-GO, entram somente na segunda fase da Copa Verde, por serem clubes melhores no ranking nacional de clubes da CBF.

Maiores vencedores

O Estado do Pará é o maior campeão da Copa Verde com quatro títulos em 10 edições disputadas. São três conquistas do Paysandu, maior vencedor do torneio (2016, 2018 e 2022) e uma do Remo, no ano de 2021. Em seguida, na segunda posição, vem o estado do Mato-Grosso, com três títulos, dois do Cuiabá (2015 e 2019) e um do Luverdense-MT (2017) e na terceira posição está o Distrito Federal (DF), com dois títulos, o primeiro com o Brasília-DF (2014) e o Brasiliense-DF (2020). Por último o estado de Goiás possui um título, conquistado pelo Goiás, atual campeão da competição.

O título

O vencedor da Copa Verde em 2024 terá como premiação a vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2025 e garante a cota da competição nacional no valor atual de R$2.200 milhões.

Veja os confrontos da primeira fase da Copa verde 2024

22 de fevereiro - Humaitá-AC x Trem-AP - 20h - Florestão

28 de fevereiro - Ceilândia-DF x Real Brasília - 15h50 - com local a definir

28 de fevereiro - Porto Velho-RO x Anápolis-GO - 16h - Aluísio Ferreira

28 de fevereiro - Real Noroeste-ES x Rio Branco-ES - 19h - com local a definir

28 de fevereiro - Águia de Marabá x Rio Branco-AC - 20h - Zinho Oliveira

28 de fevereiro - Tocantinópolis x Manauara - 20h - João Ribeiro

28 de fevereiro - União-MT x Costa Rica-MS - 20h - Luthero Lopes