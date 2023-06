A Copa Verde mudará de patamar?

A CBF aumentou a premiação para 400 mil reais, iluminou com as cores dos finalistas o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o campeão, pela primeira vez, foi um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que se compararmos com a Copa do Nordeste, a Copa Verde representa um torneio de várzea com grife. Quem sabe se com o Goiás campeão, inclusive comemorando como se fosse um título espetacular, a CBF, para o próximo ano, faça algo diferente. Claro que isso não depende das federações, já que a CBF é absoluta e só é boa para os presidentes das federações. Vamos aguardar 2024, se subirá de patamar a CV.

E os conselhos deliberativos?

É tradição as diretorias executivas de Remo e Paysandu terem amplo poder sobre os seus conselhos deliberativos. Funciona como o governo, que possui maioria do poder legislativo. No caso de clube de futebol, os mimos são bem menos representativos. Então, não adianta o torcedor comum querer acreditar, muito menos uma minoria nesses conselhos, que um presidente irá cair, principalmente por derrotas dentro de campo. No lado legal e a respeito do estatuto, até pode ser, mas, em números financeiros, a coisa é pior ainda, principalmente quando no quinto dia útil do mês é a figura do presidente que precisa se virar para pagar.

Qual o ganho?

Incrível o tamanho do que podem suportar, dirigentes do futebol paraense, ao terem seus nomes, suas pequenas ou grandes histórias, defenestradas publicamente nas redes sociais e até nos estádios. São pessoas de sucesso em suas profissões, não remuneradas oficialmente, mas que são contestadas e até agredidas pelas redes sociais. Gente que não pode pisar no gramado que leva vaia. Postar, então, em rede social, pior ainda. Mas parece que o amor ao clube suporta tudo isso, se realmente for só amor mesmo. Que seja amor, mas parece que falta amor próprio. Às vezes, mesmo amando, a pessoa pode fazer mal ao seu amor.

Apito final.

Essa relação ruim do Clube do Remo com a imprensa, no que se refere a cobertura diária do clube e até nos jogos, fez um recorde ocorrer na coletiva pós-jogo contra o Confiança. Só um repórter se interessou pela coletiva do treinador na sua estreia.

Pronto, o Paysandu está livre para liberar os jogadores inscritos na Copa Verde, que o clube não possui interesse de manter na Série C. O carro deverá sair lotado, para chegada de outros jogadores. Que urgentemente cheguem jogadores para melhorar esse time.

A diretoria do Remo já recebeu indicações de reforços do novo treinador, já ofereceu alguns nomes e continua atrás de 5 a 6 reforços ao mesmo tempo que tenta negociar dispensas no elenco. Tem jogador exigindo o cumprimento do contrato.

Tuna e Águia se enfrentam pela Série D hoje, às 15h, no estádio do Souza. Bem que a FPF poderia intervir e realizar esse jogo no Baenão, que possui um gramado bem melhor. Mas não ocorreu e talvez o que pegue é pagar o aluguel do estádio.