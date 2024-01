Presidente da FPF fala sobre Supercopa do Brasil, Mangueirão, Copa Verde e CBF; confira

Na ocasião do lançamento do Campeonato Paraense, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, concedeu entrevista exclusiva para o Portal Oliberal.com. No breve bate-papo, o dirigente deu detalhes sobre a não vinda da Supercopa do Brasil de 2024 para Belém e disse que a cidade é candidata a receber o torneio de 2025. Além disso, trouxe novidades sobre a realização da Copa Verde e manteve o Mangueirão como um dos candidatos a receber a Copa do Mundo Feminina de 2027, além de outras partidas importantes no cenário nacional e continental.

"Desde a vinda da seleção, aqui se discutiu muito a possibilidade de Belém receber outros eventos com futebol nacional ou internacional. O evento mais próximo que se teve notícia foi a Supercopa, que acabou sendo levada para o estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Sobre o ocorrido, RGP foi enfático sobre a real condição da capital paraense no tabuleiro político do futebol. Em parceria com o governador, queremos candidatar Belém a grandes eventos. Queremos colocar Belém na vitrine. Assim foi com o jogo da Seleção Brasileira, assim seria com a candidatura de Belém à Copa do Mundo feminina, se o Brasil for confirmado como sede", explica.

Outra forma de destacar a cidade num cenário mais amplo é através das partidas das competições mais importantes da Ampereica. "Queremos inscrever Belém para receber as finais de jogo único da Libertadores, Sul-Americana. A floresta sendo representada é um discurso importante e, especialmente, a Supercopa. Não é questão de notificar. O presidente Ednaldo tratou comigo desse assunto. Esse ano de 2024 Belém não será sede. Mas eu posso dizer que em 2025 já estamos inscritos e em negociações avançadas para anunciar Belém como sede. É uma candidatura que recebe apoio do governador como um propositor desta candidatura. Uma parceria da FPF com o governo", dispara.

Ricardo garante também que até o final do seu mandato como presidente do Paysandu, Belém terá outro protagonismo esportivo. Eu posso te garantir que no encerramento deste mandato vai ter. É algo que estamos procurando com destinação e sonhamos em anunciar 25. Como temos um equipamento de ponta, a gente tem um discurso do meio ambiente, da floresta, prestígio na CBF, prestígio com as pessoas que organizam essas competições. Então estamos na luta para trazer esses jogos, da mesma forma como vem o jogo do Flamengo em Belém. Isso vai colocar Belém em evidência.

A minha experiência como ex-presidente de clube, diz que existe dificuldade em trazer jogador para o Pará. Parece que ele está indo para outro país. Isso é um trabalho de formiga. Belém teve jogo da seleção carioca, isso vai trazer mais oportunidades para a cidade. Nossa obrigação é essa, sempre inscrever Belém para esses eventos.

Ele teve uma reunião com os clubes ,onde a CBF ouviu os clubes e ele, na fala, fez uma ponderação sobre a visão pessoal dele da competição. "O presidente pediu para que eu montasse um grupo de trabalho para rever a copa verde. Eu acho que existe uma concordância que a competição tem alguns problemas para serem resolvidos, mas eu não quero me antecipar. Eu falei para o presidente que iria montar um GT para diagnosticar os problemas ouvindo as federações que participam, os que não participam. Tem clube que negou participação, como o Atlético Goianiense. O que falta para atrair esses clubes? A partir daí podemos propor uma mudança e alguns avanços, como dar vaga para uma competição internacional amazônica. Tem a ideia de criar uma Amazônia Cup, com os países da Amazônia e o indicado do brasil seria a copa verde. São ideias que estão sendo pensadas com o tempo, tendo uma grande liberdade dada pelo presidente da CBF", conclui.