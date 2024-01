Em Salinas, árbitros fazem pré-temporada de olho no Parazão 2024

Se você pensa que só jogador de futebol que faz pré-temporada está muito enganado. No período de 12 a 14 de janeiro a Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol Paraense (FPF), em conjunto com Comissão de Arbitragem da CBF, realiza a pré-temporada da arbitragem paraense, em Salinas, nordeste do Pará.

Em regime de concentração e imersão, a FPF prepara os árbitros para a principal competição do estado, com palestras, testes físicos e medição de gordura corporal. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), será representada pelo instrutor técnico José Alexandre Barbosa Lima, da Conmebol-CBF. Ele virá como palestrante no evento.

Além de preparar, o objetivo maior é qualificar e aperfeiçoar o trabalho dos árbitros e assistentes que pertencem ao quadro da FPF. As avaliações iniciaram com simulados e prova teórica que serão aplicadas ainda em Salinas. Todos devem obter bons desempenhos nas provas físicas e teóricas para atuarem nas competições.

Os testes físicos serão divididos em três etapas, e ocorrerão no Campo do Centro Esportivo da Juventude (CEJU), em Belém, supervisionadas pelo Instrutor Físico Pedro Alves.

No dia 16 de janeiro os árbitros centrais realizaram o Yo-Yo Test Dinâmico, para serem aprovados devem alcançar o índice de 17.7. Os assistentes farão os testes no dia 18, eles realizarão o chamado ARIET TEST, para serem aprovados devem alcançar o nível mínimo de 15.3. Em 27 de janeiros, árbitros e assistentes do Sul do Pará, realizaram os testes.