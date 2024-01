Campeonato Paraense de 2024 será lançado nesta sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira (12), em Belém, será lançado o Parazão Banpará 2024. O evento será realizado no Palácio dos Despachos e contará com a presença do governador Helder Barbalho, das 12 equipes participantes, além de patrocinadores, Funtelpa e Federação Paraense de Futebol (FPF). No próximo dia 20 a bola rola e o primeiro jogo será entre Bragantino e Tapajós, às 15h30, no estádio Diogão.

A 113ª edição do campeonato terá a presença de Águia de Marabá, Canaã Futebol Clube, Bragantino, Castanhal, Remo, Cametá, Caeté, Santa Rosa, Paysandu, Tuna, São Francisco e Tapajós na Série A. Os primeiros jogos do Parazão serão no sábado (20). Na rodada inicial, além de Bragantino e Tapajós FC, o Águia de Marabá, atual campeão paraense, encara a Tuna Luso, enquanto Paysandu e Santa Rosa se enfrentam no Mangueirão.

Já no domingo (21), outras quatro equipes fazem sua estreia na competição. Às 16 horas, no Mangueirão, o Clube do Remo recebe o Canaã, atual campeão da Segundinha; também a partir das 16h, no Parque do Bacurau, o Cametá encara o Castanhal. De acordo com a tabela básica do futebol brasileiro divulgada pela CBF, o Parazão tem início previsto para dia 20 de janeiro e encerramento no dia 7 de abril.