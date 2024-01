Com promoção, Paysandu divulga valores dos ingressos para estreia no Parazão; confira

O Paysandu divulgou nesta segunda-feira (8) os preços promocionais para a estreia oficial do clube na temporada 2024. O clube bicolor enfrenta o Santa Rosa, no dia 20 de janeiro, às 19h, no Estádio do Mangueirão. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Será o primeiro encontro da torcida com a equipe montada para a nova temporada.

Conforme anunciado pelo clube, os bilhetes podem ser adquiridos em todas as lojas Lobo, exceto Castanhal, e pela internet, por R$ 30, arquibancada, e R$ 60, cadeira.

Para quem for adquirir o bilhete em uma loja, os postos de venda ficaram distribuídos da seguinte forma:

LOJAS LOBO CURUZU E SEDE SOCIAL

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábados, das 9h às 15h

LOJAS LOBO BOULEVARD, PARQUE SHOPPING, BOSQUE GRÃO-PARÁ, PÁTIO BELÉM, METRÓPOLE E CASTANHEIRA

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 13h às 22h

Já a compra online pode ser realizada por meio do endereço ingressosa.com

O Paysandu segue em pré-temporada em Barcarena até o próximo dia 13 de janeiro, quando realiza jogo-treino contra seleção do município.