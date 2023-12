FPF divulga data da grande final do Parazão Sub-20, entre Paysandu e Tuna Luso; veja

Paysandu e Tuna Luso foram os dois últimos sobreviventes na jornada do Campeonato Paraense da categoria sub-20. Com isso, a disputa do título terá clássico entre dois dos mais tradicionais clubes do estado. Nesta quinta-feira (28), a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma atualização da tabela, que contém a data da grande final.

O novo campeão paraense sub-20 será conhecido no próximo dia 30. O duelo entre o Papão da Amazônia e a Águia Guerreira será às 9h30 da manhã, direto do Campo 1 do Ceju, anexo do estádio do Mangueirão. A decisão será em partida única. Quem vencer levanta a taça. Em caso de empate persistindo no tempo normal, a decisão se dará através da cobrança de penalidades máximas.

Para alcançar a decisão, o Paysandu precisou derrotar a equipe do Castanhal, também em partida única. O jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e foi vencido pelos bicolores nos pênaltis, terminando com o placar de 3 a 2. Já a Tuna Luso foi mais objetiva e conseguiu a vaga na decisão após vencer a equipe do Carajás por 2 a 1, em partida disputada no Souza, na última quarta-feira (27).