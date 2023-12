Paysandu vence o Castanhal nos pênaltis e se classifica para a final do Parazão Sub-20

O Campeonato Paraense Sub-20 está chegando ao fim, e um dos finalistas já foi definido. O Paysandu conquistou a tão almejada vaga na grande final após derrotar o Castanhal nos pênaltis nesta terça-feira (26), em partida única disputada no Centro da Juventude (CEJU).

No tempo regulamentar, a partida, jogada debaixo de chuva, foi difícil para ambos os times, terminando em 0 a 0, o que levou o jogo a ser decidido nos pênaltis. Com dois perdidos pelo Papão, o Castanhal ganhou uma vantagem por um curto período, antes do Paysandu virar e conquistar a vaga por 3 a 2.

O grande destaque da partida foi o goleiro Cláudio Vitor, castanhalense que estava defendendo a camisa bicolor, que chegou a defender um dos pênaltis com os pés, garantindo a vitória do Papão.

Agora, o Bicola espera o resultado da outra semifinal, disputada por Tuna Luso e Carajás, para conhecer seu adversário na grande final. A partida está marcada para esta quarta-feira (27), às 15h, no Estádio do Souza, casa da Tuna.