Tuna Luso vence Santa Maria e avança à semifinal do Parazão Sub-20

A Tuna Luso está bem próxima de decidir o título do Campeonato Paraense da categoria Sub-20. A campanha da Águia Guerreira deu um salto importante após vencer o Santa Maria por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (21) em partida realizada no estádio Francisco Vasques. Agora o time aguarda a definição da FPF sobre o adversário na fase semifinal da competição, que já tem garantidos, além da Tuna, Castanhal, Paysandu e Carajás.

O único gol da partida foi marcado por Kleffinho. Em entrevista após a vitória, o treinador Ignácio Neto falou sobre o resultado e a expectativa de chegar na decisão. "Vencemos por um a 1 a grande equipe do Santa Maria. Um time qualificado, com bons jogadores, mas a Tuna impôs seu jogo, fez um primeiro tempo excelente e poderia ter construído a vitória logo ali. Felizmente conseguimos chegar ao gol na segunda etapa, que nos deu a tranquilidade e segurança para sairmos vitoriosos", destacou, pontuando que o time ainda aguarda a definição do adversário na semifinal.

VEJA MAIS



"Vamos continuar o trabalho para que, se deus quiser, possamos voltar ao título do sub-20. Nesta terça-feira temos outra partida, agora pela semifinal. Não sabemos quem será o adversário, mas estamos preparados para essa semifinal. Estamos entre os quatro melhores e contamos com a energia positiva da torcida para dar essa alegria ao clube e aos torcedores", encerra.

Confira todos os resultados das quartas de final do Parazão Sub-20:

- Paysandu 2 x 0 Juventude

- Carajás 1 x 0 CRT-23

- Tuna Luso 1 x 0 Santa Maria

- Tapajós 1(1) x (3)1 Castanhal