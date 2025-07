Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/07) pela Série B

Botafogo x Novorizontino disputam hoje, domingo (06/07), a 15° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-SP x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino acumula na Série B um total de 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Botafogo SP soma 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da Série B.

VEJA MAIS

Botafogo (SP) x Novorizontino: prováveis escalações

Botafogo RP: Victor Souza; Wallison, Ericson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit e Leandro Maciel; Carrillo (Jhonatan Cafú), Robinho e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.

Novorizontino: Airton; Igor Formiga, César Martins, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Bruno José, Léo Natel (Lucca) e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-RP x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 06 de julho de 2025, 18h30