Remo perde para o Juventude em casa e é eliminado do Parazão Sub-20 nas oitavas de final

O Remo perdeu para o Juventude por 3 a 1, na manhã deste domingo (17) e foi eliminado do Campeonato Paraense Sub-20. O destaque do jogo, disputado no CT do Remo, que fica no distrito de Outeiro, foi o atacante Ronald, do Juventude, que marcou três gols. Matheus Grecco diminuiu para o Leão Azul.

Com o resultado, o Remo encerra as participações nos campeonatos de base de 2024. No outro torneio de categorias juvenis, o Sub-17, o Leão também foi eliminado, mas para o Santa Rosa, nas semifinais.

Agora, o Remo volta as atenções para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia azulina será no dia 4 de janeiro, às 19h45, contra o Santos. Em seguida, o time enfrenta o Águia Santa, no dia 7, às 15 horas, e encerra a primeira fase contra o Nova Venécia, no dia 10 de janeiro, às 19h30.

Análise

Segundo o técnico do time Sub-20 do Remo, Elivaldo Júnior, a derrota para o Juventude deve marcar o início de um período de reflexão no Leão. De acordo com ele, o clube conquistou bons resultados no início do ano, mas isso não deve mascarar as imperfeições da equipe na eliminação precoce no Parazão.

"Eu acho que a reflexão é individual do atleta, mas é individual de equipe também, de grupo. Fizemos um jogo muito ruim mesmo, o adversário foi superior, foi melhor na força de vontade e não poderíamos hoje ter um outro resultado se não fosse a derrota. Agora serve de aprendizado e vamos aguardar essa semana pra já pensar na Copinha", explicou.