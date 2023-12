Delegação do Remo realiza os primeiros exames médicos para a temporada de 2024; veja

O elenco azulino segue o cronograma de exames médicos rumo à próxima temporada. Neste sábado (16), os jogadores passaram pela avaliação cardiológica no hospital Mater Dei Porto Dias e na clínica CMEX.

Com o objetivo de garantir o bem-estar e a segurança durante as competições da temporada, foram relizados exames de ecocardiograma, eletrocardiograma e ergométrico. Esses testes têm como finalidade avaliar os batimentos cardíacos e o sistema cardiológico individual de cada atleta.

Plantel Remo

Os exames foram conduzidos pelos médicos cardiologistas Dr. Henrique Custódio e Dr. Ismael Pamplona. O Dr. Custódio enfatizou a importância dessas avaliações no início da temporada, acrescentando: "Realizamos diversos exames, como eletrocardiograma e ecodoppler. Isso é feito no início da pré-temporada, além de um questionário sobre a saúde dos atletas."

Ele também mencionou o compromisso do Clube do Remo em realizar esse acompanhamento para garantir a segurança dos jogadores durante as atividades intensas ao longo da temporada de 2024. Cada jogador passa pelo procedimento de ecocardiograma, seguido pelo eletrocardiograma, que registra as variações elétricas resultantes da atividade do músculo cardíaco, e o teste ergométrico, utilizado para uma avaliação abrangente do funcionamento cardiovascular.