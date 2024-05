Diante da torcida, Paysandu recebe o Goiás querendo a primeira vitória na Série B

A quinta partida do Paysandu na Série B será uma pedreira e tanto. Contra o Goiás, atual vice-líder da competição, o time busca os primeiros três pontos na competição, contando com o apoio do torcedor, que promete lotar a Curuzu, a partir das 21h30 desta quarta-feira.

O Paysandu entrou na Série B com algumas dificuldades que lhe fizeram conquistar apenas dois, dos 12 pontos disputados até aqui, com um retrospecto de dois empates e duas derrotas. Com isso, a partida desta quarta-feira carrega uma necessidade a mais para os bicolores, que precisam dar uma resposta ao torcedor diante do vice-líder da competição.

Para o compromisso, as atenções da torcida e do próprio técnico Hélio dos Anjos está no ataque, onde a grande esperança de gols segue nos pés do atacante Nicolas. O artilheiro do time ainda não marcou na Série B, mas terá um incentivo a mais desta vez, por enfrentar o ex-clube, por onde permaneceu em três temporadas.

Todavia, quem vem mantendo maior apego com os gols tem sido outro atacante, este acostumado a entrar na etapa final. Coube a Esli Garcia, de 23 anos, representar os gols do clube na competição. Ele já marcou duas vezes e vem sendo muito cobrado pela torcida para que entre jogando, contrariando o desejo do treinador Hélio dos Anjos. Quem também pode pintar no time é o zagueiro Yeferson Quintana, que cumpriu suspensão automática e está liberado.

Já o Goiás acumula três vitórias e um empate até o momento no Brasileirão, somando 10 pontos e ficando apenas atrás do Sport, que tem 12 pontos. Sob o comando de Márcio Zanardi, a equipe goiana manteve a mesma formação nos últimos quatro jogos, todos conquistados pelo time esmeraldino – diante de Ponte Preta, Brusque e Ituano, na Série B, e Cuiabá, na Copa do Brasil.

Os desfalques de Messias e Régis continuam, porém, é provável que estejam disponíveis em breve. Após o confronto com o Paysandu, o Goiás enfrentará o Botafogo-SP, em Goiânia, no sábado, pela sexta rodada da Série B.

Ficha técnica

Data: 15/05/2024

Hora: 21h30

Local: Curuzu

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Yeferson Quintana (Lucas Maia) e Bryan Borges; Leandro Vilela, João Vieira e Biel; Edinho, Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Sander; Rafael Gava e Marcão; Thiago Galhardo, Paulo Baya e Welliton Matheus.

Técnico: Márcio Zanardi