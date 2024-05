Em uma semana, Paysandu fará menos treinos do que jogos pela Série B

Quase sete mil quilômetros. Essa é a distância que o Paysandu vai percorrer em viagens nesta semana pela Série B do Brasileirão. Após ir até Mirassol, em São Paulo, no último domingo (12) para enfrentar a equipe da casa, o Papão terá, em menos de sete dias, mais dois confrontos pela Segundona. Nesta quarta (15), o Bicola recebe o Goiás-GO, às 21h30, em casa, mas viaja logo em seguida para enfrentar o Amazonas-AM no sábado (18).

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Paysandu vai percorrer, somente no intervalo de seis dias entre 12 e 18 de maio, cerca de 6,8 mil km. O espaço, percorrido em tão pouco tempo, equivale a uma viagem para a Europa. Para exemplificar, a distância entre Belém, onde fica o Papão, e Madri, a capital da Espanha, é de 6,4 mil km.

Efeitos

Rendimento da equipe pode diminuir com a falta de treinos (Jorge Luís Totti/Paysandu) Rendimento da equipe pode diminuir com a falta de treinos (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A rotina de viagens pode atrapalhar o andamento da equipe nas próximas partidas. Um fator que pode ser determinante neste desempenho é a falta de treinos para ajustes da equipe. No intervalo entre os jogos contra o Mirassol-SP (12/05) e Goiás-GO (15/05), por exemplo, o elenco profissional bicolor só deve treinar uma vez.

O mesmo deve ocorrer no intervalo entre os jogos contra o Goiás-GO e o Amazonas-AM (18/05). Devido à logística de viagem, o Papão deve partir rumo a Manaus na sexta-feira (17), deixando livre, portanto, apenas uma sessão de treinos.

Caso o cenário se concretize, deve ocorrer um fato curioso: o Papão terá, num intervalo de sete dias, mais jogos do que sessões de treinamento. Até o momento, estão previstos apenas dois treinos entre os dias 12 e 18 de março, mas, no mesmo período, o Bicola entrará em campo três vezes.

Time da volta ao mundo

Papão vai 'rodar o mundo' em viagens (Ascom / Paysandu)

Em dezembro do ano passado, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento que constatou que o Papão vai percorrer mais de 80 mil quilômetros para disputar a Segundona de 2024. A distância, inclusive, equivale a duas voltas completas ao redor da Terra.

Para obter o número, a reportagem traçou uma linha reta entre as cidades que abrigam times da Série B e calculou as distâncias de ida e volta de cada viagem que o Papão deve fazer para jogar fora de casa. Em 2024, a Segunda Divisão terá representantes de todas as regiões do Brasil.