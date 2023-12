Paysandu dará duas ‘voltas ao mundo’ em viagens durante a Série B de 2024; entenda

O Paysandu será uma das equipes que mais vai viajar durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa em abril do de 2024. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão vai percorrer mais de 80 mil quilômetros para disputar a Segundona do próximo ano. A distância, inclusive, equivale a duas voltas completas ao redor da Terra.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Para obter o número, a reportagem traçou uma linha reta entre as cidades que abrigam times da Série B e calculou as distâncias de ida e volta de cada viagem que o Papão deve fazer para jogar fora de casa. Em 2024, a Segunda Divisão terá representantes de todas as regiões do Brasil.

VEJA MAIS

No estudo foram consideradas apenas as cidades-sede de cada clube. Há ainda a possibilidade de mudanças ao longo da competição, como acordos entre equipes, junto à Confederação Brasileira de Futebol, para mandar partidas fora de suas cidades.

Segundo o levantamento, a cidade mais próxima de Belém que o Paysandu deve viajar para jogar a Série B do próximo ano é Fortaleza (2.266 km de ida e volta). A capital cearense abriga o Ceará, clube que terminou a Segundona de 2023 na 11ª colocação. Por outro lado, o destino mais distante será Florianópolis, capital de Santa Catarina, casa do Avaí (5.814 km).

A dificuldade imposta pela grande quilometragem percorrida existe porque viagens mais longas significam um maior tempo de deslocamento e espera em aeroportos. Com isso, equipes reduzem o tempo disponível para treinos e recuperação física após os jogos.

Veja as distâncias, em quilômetros, percorridas pelo Papão na Série B*

*Ida e volta de Belém

Amazonas: 2.586

América-MG: 4.222

Avaí: 5.814

Botafogo-SP: 4.386

Brusque: 5.704

Ceará: 2.266

Chapecoense: 5.770

Coritiba: 5.332

CRB: 3.360

Goiás: 3.392

Guarani: 4.780

Ituano: 4.854

Mirassol: 4.312

Novorizontino: 4.452

Operário: 5.268

Ponte Preta: 4.780

Santos: 5.024

Sport: 3.352

Vila Nova: 3.392

Total: 83.046 km (uma volta ao redor da Terra mede 40 mil quilômetros)