'Esperem jogadores da Série A e da Europa', diz Ari Barros sobre novas contrações do Paysandu

Ao todo, 23 jogadores tiveram seus contratos rescindidos pelo Paysandu recentemente, no entanto, novas contratações serão anunciadas ainda nesta segunda-feira (11), de acordo com o Ari Barros, executivo de futebol do clube bicolor. “O Papão deverá anunciar mais contratações a partir de hoje. Jogadores que estavam na Série A e Europa serão anunciados”, afirmou o executivo durante entrevista cedida aos jornalistas Abner Luiz e Márcio Lins.

Além disso, Ari comentou novamente sobre o atacante Nicolas que deve retornar ao Paysandu para a temporada de 2024.

VEJA MAIS

Atualmente, Bryan e Gabriel Bispo compõem um elenco que, aos poucos, vem se formatando e conta com os goleiros Claudio Vitor, Diogo Silva, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira; os zagueiros Lucas Maia, Naylhor, Paulão e Wanderson; o lateral-direito Edílson, o lateral-esquerdo Geferson, os volantes João Vieira e Netinho; os meias Juninho e Robinho, e os atacantes Hyuri, Roger e Vinícius Leite.

Conforme a diretoria do clube, a expectativa é para que os novos anúncios sejam feitos no decorrer desta semana.