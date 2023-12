Elenco, CT e contratações: torcedores do Paysandu opinam sobre planejamento para 2024

O Paysandu está no caminho certo quanto à montagem do elenco para a próxima temporada. Pelo menos foi isso que alguns torcedores bicolores disseram em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, na última quinta-feira (7), durante a festa de lançamento do novo uniforme alviceleste. Na conversa com a reportagem, eles falaram sobre CT, perspectivas para 2024 e deram pitaco de sobre quem querem ver na Curuzu para a disputa da Série B.

De acordo com o analista de dados André Bezerra, o Paysandu tem feito contratações pontuais para o próximo ano, identificando as carências da equipe em 2023. No entanto, ele conta que esperava mais, em relação à chegada de jogadores com mais rodagem na Segunda Divisão.

André Bezerra, torcedor do Paysandu, queria "algo mais" no elenco bicolor em 2024 (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

"Eu esperava um pouco mais, porque a ambição para uma Série B deve ser muito maior do que aquela que tivemos nos últimos cinco anos. Queria ver alguma coisa, não de renome, mas de jogadores que tinham boa rodagem de Série B e o Paysandu brigando por esses caras. Claro, que vivemos uma realidade financeira diferente de clubes da Série A, mas acredito que tenhamos condições de brigar por jogadores que tenham esse nível, que estão entre uma Série B e Série A", explicou.

Já a advogada Kelly Façanha disse comentou sobre a inauguração do CT das Águas Lindas, que ocorreu semana passada. Segundo ela, é importante que o clube invista em patrimônio. No entanto, isso deve andar de mãos-dadas com a montagem de um elenco competitivo.

Kelly Façanha, torcedora do Paysandu, avalia momento da equipe (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

"Já tivemos jogadores aqui que deram entrevista dizendo que o fato do Paysandu não ter um CT pesou muito para que atletas negassem a vinda pra Belém. Eu acho que temos que andar de mãos-dadas. Não dá pra tirar de um ou de outro. Se eu investir em CT e deixar os jogadores de lado, daqui a dois anos eu vou ter um time sem série, mas com estrutura excelente. Mas se eu fizer o contrário, eu vou ter jogadores que não vão conseguir performar o máximo por não ter estrutura adequada", explicou.

Veja outros trechos da entrevista

Manutenção de Hélio e Ari - André Bezerra

"O Hélio dos Anjos, com certeza, sem mais comentários. O Ari é um cara que critiquei muito, antes dele vir para o Paysandu. Eu acompanho muito o futebol e sempre via ele na Curuzu, mesmo estando em outros clubes, e ele foi um cara que sempre tirou jogador bom do Paysandu. O trabalho dele nesse ano, apesar disso, foi ótimo, porque a gente conseguiu montar um elenco base e trazer peças-chave em momentos pontuais. A continuidade faz toda a diferença nesse momento de trabalho e por isso aprovo a manutenção dele também"

Avaliação de Maurício Ettinger - Kelly Façanha

"Aprovo. Hoje eu aprovo. Presidência de clube é uma escolha política. Alguns dão certo, outros não. Acho que o Maurício trouxe excelentes resultados. Então, vou focar nos resultados obtidos pelo trabalho e não em sorte. A meu ver, ele não apostou, mas sim trabalhou pra conseguir. Quando se aposta, não é possível fazer manutenção de ideias"

Não renovação de Mário Sérgio - André Bezerra

"Eu tirei o chapéu pro Mário Sérgio em 2023, mas senti falta dele nos momentos finais do campeonato. Não é porque subiu que a gente tem que supervalorizar. Acho que falta muito pro futebol brasileiro essa humildade. Claro, isso tem influência de dirigente, de empresário, mas manter ele não vai fazer a diferença. Vai ter gente que vem aqui, vai vestir essa camisa, saber o quanto ela pesa, e fazer o mesmo ou mais do que ele"

Jogador para o Paysandu em 2024 - Kelly Façanha

"Existem alguns jogadores que eu queria que voltassem. Um deles é o Rodrigo Andrade, que tava no Vitória-BA. Mantenho a minha ideia de que quando ele tava aqui era um ótimo volante e continuou assim, mas conseguiu o acesso à Série A agora. Não sei se vai ser possível"