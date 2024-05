Paysandu x Goiás: clube goiano possui 2 atletas ex-Remo no elenco; um deles é parceiro de Pikachu

O Paysandu terá pela frente o Goiás-GO, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Curuzu, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Esmeraldino possui no elenco dois jogadores com passagens pelo Remo, rival do Paysandu. Um deles chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira além de ter sido parceiro do ídolo do Paysandu Yago Pikachu.

A equipe goiana vem a Belém ostentando a vice-liderança da Série B, contra o Paysandu, que vive o oposto da situação esmeraldina e está na vice-lanterna da Segundona. O Goiás possui no elenco dois jogadores que defenderam o Remo.

Atualmente jogando como atacante, Thiago Galhardo passou pelo futebol paraense nas temporadas de 2013 e 2014. O jogador passou primeiro pelo Remo e fez oito partidas com a camisa azulina, com três gols marcados. Nesse período Galhardo jogava como meia, que envolveu em polêmicas, como a briga que teve com o zagueiro Gabriel, da base azulina, em um treino no Baenão, onde os atletas trocaram socos.

Thiago Galhardo jogando pelo Remo no Baenão (Marcelo Seabra / O Liberal)

Thiago Galhardo deixou o Remo sem conseguir o principal objetivo do clube, que era a conquista de um turno do estadual e consequentemente a vaga na Série D de 2013. No ano seguinte, o jogador atuou pelo Cametá e rodou o país e defendeu o Coritiba-PR, Brasiliense-DF, Ponte Preta-SP, Vasco, Ceará e Internacional-RS e Fortaleza. Também atuou fora do país e jogou no Albirex Niigata, do Japão, além do Celta de Vigo, da Espanha. Quando esteve no Internacional, Galhardo foi convocado para a Seleção Brasileira, pelo então técnico Tite, para um dos jogos das Eliminatórias da Copa de 2022. Atualmente pelo Goiás, o atacante fez cinco jogos e marcou um gol na temporada.

Nas passagens que Galhardo teve pelo Vasco da Gama e também pelo Fortaleza, o jogador atuou ao lado do paraense Yago Pikachu, atleta que atualmente defende o Tricolor do Pici. Outro paraense com quem Galhardo jogou é o atacante Rossi, quando defenderam o Vasco.

Thiago Galhardo e Yago Pikachu são parceiros e jogaram juntos no Vasco e no Fortaleza (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Além de Thiago Galhardo, o zagueiro Edu, de 23 anos, jogou no Remo em 2021. Ele fez apenas uma partida com a camisa azulina e chegou ao Leão emprestado junto ao Athletico-PR, junto com o garoto Raimar. Ele atuou com a camisa do Remo na goleada do clube azulino por 9 a 0, contra o Galvez-AC, no Baenão e marcou um dos gols.

Zagueiro Edu treinando pelo Remo em 2021 (Samara Miranda / Remo)

Paysandu x Goiás se enfrentam pela Série B nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.