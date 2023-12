Em primeiro dia de pré-temporada, atletas do Remo realizam exames médicos no Baenão

O Remo já iniciou a preparação para a temporada 2024 com foco no Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e o Brasileirão Série C. Os atletas do Leão Azul realizaram exames médicos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance, no estádio Baenão, nesta sexta-feira (15).

Os jogadores deram início às avaliações FMS (Functional Movement Systems), uma série de testes físicos que identificam possíveis lesões do corpo, possibilitando que o departamento médico do clube analise de forma aprofundada a prevenção e tratamento de lesões dos atletas.

Dos 11 contratados até o momento, seis se apresentaram no Baenão: o goleiro Léo Lang, os zagueiros Reniê e Ícaro, o lateral Raimar, o volante Daniel e o meia Camilo. Além deles, os jogadores que já tinham contrato com o Leão e os atletas da base, como o goleiro Vinícius, o zagueiro Jonilson, os volantes Henrique e Solano, os meias Gutty e Elielson, e os atacante Kanu, Felipinho e Ronald também se reapresentaram.

Na sequência das avaliações, os jogadores seguiram com a fisiologia, com atividades de salto, força isocinéticos e dinâmica, antropometria e termografia. Por fim, seguiram para avaliação corporal e alimentar. Neste sábado (16), o elenco complementa a preparação da pré-temporada, realizando os exames cardiológicos. Na próxima segunda-feira (18), a equipe de Ricardo Catalá inicia os trabalhos no campo.