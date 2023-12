Após não ter contrato renovado com o Remo, Muriqui acerta com o Joinville-SC para 2024

Destaque do Remo na temporada de 2023, o atacante Muriqui foi anunciado nesta sexta-feira (15) como o novo reforço do Joinville para a disputa do Campeonato Catarinense do próximo ano. A informação é do portal GE de Joinville.

Muriqui foi a principal referência técnica da equipe na temporada. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do elenco na metade da temporada. Devido à crise, o Remo terminou o ano sem títulos e eliminado na primeira fase da Série C.

Apesar disso, a direção do clube se mostrava favorável a uma renovação de contrato com o jogador. Muriqui, em outubro, recebeu uma sinalização positiva relacionada a uma possível extensão contratual, que seria concretizada após as eleições do clube. No entanto, o camisa 10 azulino não foi procurado mesmo após o pleito que definiu o novo presidente remista.

"O pensamento deles pode ter mudado em relação a mim. Não sei o que passa na cabeça dos outros, mas não seria surpresa caso eles tenham mudado de ideia e não me quiserem mais", disse Muriqui em entrevista ao O Liberal no dia 15 de novembro.

Polêmica

Uma declaração do Muriqui, após a temporada pelo Remo, parece ter afastado o jogador do Leão Azul. Em entrevista ao Zueiragem Podcast, o atacante fez duras críticas ao CT do clube, que fica no distrito de outeiro, em Belém.

"Quando a gente foi começar a treinar no CT, lá em Outeiro. Chove muito aqui, e aí você pisava, parecia um mangue, por causa da chuva. Cheguei em casa, falei para minha mulher, 'é impossível'. Graças a Deus tive uma carreira bacana, fui em lugares bom para caramba. Trocando ideia com ela, ela disse 'esse é o propósito, você sabia como era antes de vir, não tem como reclamar agora'. Foi quando comecei a encarar aquela parada como uma situação positiva. Ver a garotada começando, passando minha experiência é uma parada legal saber que fui referência para algumas pessoas", contou Muriqui.

Pensamento em aposentadoria

Com o silêncio azulino, Muriqui passou a tocar a vida pessoal. O jogador permaneceu em Belém após o fim do calendário do futebol profissional azulino. O principal motivo, segundo o atleta, seriam as aulas do filho mais velho. Após o final do ano letivo, que ocorreu semana passada, o jogador foi para o Rio de Janeiro, terra natal.

A família, inclusive, deve ter sido um ponto importante para que Muriqui optasse por não renovar o contrato com o Leão. Na conversa com a reportagem no dia 15 de novembro, o atacante revelou o desejo de aposentadoria.

"Se não renovar com o Remo, muito provavelmente eu vou parar. Pra mim pesa muito o fato de fazer mudança, adaptação das crianças. Não quero mais ficar nessa vida. Se eu sair do Remo a tendência é que eu me aposente, a não ser que aparece um bom projeto mais a frente", finalizou.

Nesse período, o jogador chegou a ser cotado como reforço do Paysandu, maior rival do Remo. No entanto, o jogador negou qualquer contato do clube bicolor e afirmou que o seu "futuro estava longe de Belém".

Carreira

Muriqui chegou ao Remo em dezembro do ano passado. Aos 37 anos, o atacante acumula passagens por Vasco-RJ, Paysandu, Atlético-MG e Avaí, mas construiu carreira na China. Foram 10 anos jogando no extremo oriente. Lá, o atleta conquistou uma Champions League da Ásia, cinco campeonatos chineses e uma Copa da China.