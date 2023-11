Muriqui diz que não vai renovar com o Remo: 'meu tempo em Belém encerrou'

Muriqui não será mais jogador do Remo. Pelo menos foi isso que o atacante disse com exclusividade ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta quarta-feira (22). Em contato com a reportagem, o atleta afirmou que não foi procurado pela atual diretoria para a renovação e que, mesmo que houvesse contato, declinaria qualquer proposta.

"Eu não fui procurado por ninguém da diretoria do clube. Falei com o pessoal antes da eleição, mas depois do pleito não negociei com ninguém. Mas também tomei uma decisão que, mesmo que fosse procurado, não ficaria mais. Decidi com a minha família que meu tempo em Belém se encerrou", explicou.

Muriqui, que está longe do Pará desde a semana passada, deve definir o futuro da carreira em breve. Em entrevistas anteriores à reportagem, o atacante disse que, caso não renovasse com o Remo, iria anunciar a aposentadoria do futebol. No entanto, neste novo contato, o jogador disse que pode seguir como atleta profissional.

"Agora parto para uma nova etapa da minha vida, seja dentro ou fora de campo. Desde já quero agradecer o torcedor remista e pedir desculpas por ter decepcionado e não conseguido o acesso. Quero desejar sucesso ao clube e dizer vou acompanhá-los de onde estiver", explicou.

Entenda o caso

Muriqui foi a principal referência técnica da equipe na temporada. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do elenco na metade da temporada. Devido à crise, o Remo terminou o ano sem títulos e eliminado na primeira fase da Série C.

Apesar disso, a direção do clube se mostrava favorável a uma renovação de contrato com o jogador. Muriqui, há algumas semanas, recebeu uma sinalização positiva relacionada a uma possível extensão contratual, que seria concretizada após as eleições do clube. No entanto, o camisa 10 azulino não foi procurado mesmo após o pleito que definiu o novo presidente remista.

"O pensamento deles pode ter mudado em relação a mim. Não sei o que passa na cabeça dos outros, mas não seria surpresa caso eles tenham mudado de ideia e não me quiserem mais", disse Muriqui em entrevista ao O Liberal no dia 15 de novembro.

Com o silêncio azulino, Muriqui passou a tocar a vida pessoal. O jogador permaneceu em Belém após o fim do calendário do futebol profissional azulino. O principal motivo, segundo o atleta, seriam as aulas do filho mais velho. Após o final do ano letivo, que ocorreu semana passada, o jogador foi para o Rio de Janeiro, terra natal.

A família, inclusive, deve ter sido um ponto importante para que Muriqui optasse por não renovar o contrato com o Leão. Na conversa com a reportagem no dia 15 de novembro, o atacante revelou o desejo de aposentadoria.

"Se não renovar com o Remo, muito provavelmente eu vou para. Pra mim pesa muito o fato de fazer mudança, adaptação das crianças. Não quero mais ficar nessa vida. Se eu sair do Remo a tendência é que eu me aposente, a não ser que aparece um bom projeto mais a frente", finalizou.

Muriqui chegou ao Remo em dezembro do ano passado. Aos 37 anos, o atacante acumula passagens por Vasco-RJ, Paysandu, Atlético-MG e Avaí, mas construiu carreira na China. Foram 10 anos jogando no extremo oriente. Lá, o atleta conquistou uma Champions League da Ásia, cinco campeonatos chineses e uma Copa da China.