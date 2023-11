Na mira do Remo, volante Daniel deve fazer acordo com ABC para ser liberado

Neste momento, todos os clubes estão de olho no mercado em busca de nomes para reforçar o elenco. Entretanto, o Clube do Remo está atento às oportunidades da janela de transferência antes do final do ano. A diretoria do clube deseja que o volante Daniel, atual ABC, vista a camisa azulina para a próxima temporada.

Segundo informações do jornalista Rodrigo Ferreira, na mira do clube azulino, o volante deve reunir ainda esta semana com o ABC para tentar ser liberado. O atual técnico do Remo, Ricardo Catalá, que já realizou um trabalho com o volante, no Mirassol, deve ajudar na tranferência.

“O volante Daniel está com uma proposta muito boa do Remo, e deve aceitar. Fato de já ter trabalhado com Ricardo Catalá no Mirassol ajuda na transferência. ABC deve fazer acordo com ele e liberá-lo ainda nesta semana”, publicou.

Daniel é formado nas categorias de base do Palmeiras e passou por Votuporanguense, Rio Claro, Ferroviária, Caldense e Boa Esporte, Mirassol, pelo qual atuou três temporadas, fez 83 jogos entre 2020 e 2022. O volante foi campeão da Série C em final justamente contra o ABC, atual clube.