Remo: Contrato com a Volt termina e vice-presidente analisa propostas de outras forncedoras

O Remo entrará na temporada 2024 com novo presidente e poderá ter uma nova fornecedora de material esportivo. O contrato do Leão Azul com a Volt, empresa que fornecia o enxoval ao clube terminou neste mês e a nova diretoria azulina analisa propostas de outras empresas. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves.

VEJA MAIS

A Volt tornou-se parceira do Remo no meio da temporada 2021, quando o clube paraense disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. A empresa catarinense substituiu a marca italiana Kappa, que deixou de cumprir algumas cláusulas do contrato com o Remo, que conseguiu na justiça romper o vínculo. O vice-presidente azulino, Glauber Gonçalves, informou que existe a possibilidade de uma renovação com a própria Volt, porém, já existem outras fornecedoras interessadas em vestir o Leão Azul.

“O contrato com a Volt terminou agora em 2023 e estamos aguardando uma proposta de renovação, mas paralelamente a isso estamos recebendo propostas de outros fornecedores e estamos analisando qual a melhor proposta, seja financeira, seja material de qualidade, logística, no valor”, disse.

VEJA MAIS

O dirigente azulino pretende manter percentuais de royalties em que a Volt pagava ao clube, porém, o pensamento é dobrar esses valores. Glauber Gonçalves informou ainda que o clube terá peças voltadas para o futebol profissional, base, feminino, além de suprir as necessidades dos esportes olímpicos, grande desafio do clube, que não consegue vestir todas as modalidades de forma homogênea.

“As bases do novo contrato serão as mesmas do anterior com a Volt, para aquelas que estamos propondo empresas que queiram e estão fazendo propostas. Temos um mínimo de royalties garantido já por ano e ideia é duplicar esse valor, agregando o quantitativo de enxoval que será uma inovação esse ano com o novo contrato com a marca esportiva do Clube do Remo. Vamos ter peças para o futebol profissional, base, feminino e olímpicos”, falou, Glauber.

VEJA MAIS

Nos últimos anos o Remo vem lançando os uniformes com temas voltado à Amazônia e relacionados à história do clube e também de Belém. O dirigente afirmou que isso irá continuar, mesmo que a fornecedora de material seja outra e que preza pela qualidade do uniforme.

“Nós com certeza vamos dar continuidade no designer e layout da camisa feita pelo Clube, sempre com uma inspiração e um tema envolvendo a história do Remo, a cidade, entre outros. E como falei, independente da fornecedora que vamos ter em 2024, vamos sempre levar qualidade e continuar sendo a camisa mais bonita do Brasil e do mundo”, finalizou.

VEJA MAIS

Volt

A empresa possui fábrica na cidade de Joinville (SC) e fornece material esportivo para clubes das Séries A, B e C. O Remo era uma das principais agremiações e dava ao Leão Azul um percentual do faturamento bruto, diferente das fornecedoras anteriores. A empresa também deu “carta-branca” ao clube para criar peças exclusivas, atendendo ao pedido do departamento de marketing e comercial. Atualmente a Volt é parceira de clubes como o Vitória-BA, Criciúma-SC, América-MG, CSA-AL, Fortaleza-CE, Botafogo-SP, Figueirense-SC e Santa Cruz-PE.