Remo anuncia como diretor jurídico advogado de empresa que comprou naming rigths do CT

O advogado Gustavo Fonseca é o novo diretor jurídico do Remo. A informação, divulgada pelo próprio legista em uma rede social, foi feita na semana passada, dias depois de Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, vencer as eleições para a presidência do clube. Ambos já haviam trabalhado no acordo entre o Leão Azul e a mineradora Buritirama, pela venda dos naming rights do CT de Outeiro.

Gustavo, antes de trabalhar pelo Remo, participava do corpo jurídico da mineradora. Ele, inclusive, apareceu em um vídeo, divulgado pela assessoria de comunicação do clube, ao lado do ex-presidente azulino Fábio Bentes. Na ocasião, ambos davam detalhes do acordo firmado.

O acordo entre Remo e Buritirama, assinado no ano passado, tinha validade de 12 meses e injetava nos cofres azulinos uma quantia de R$ 1 milhão, que deve ser utilizada no próprio CT. Com esse valor, o clube disse que realizará na estrutura obras de revitalização do gramado e de espaços físicos.

Após vencer a eleição do Remo, Tonhão disse que deseja ampliar o vínculo com a Buritirama. A ida de Gustavo para o corpo jurídico do Remo pressupõe, portanto, uma proximidade entre membros da nova diretoria azulina e da mineradora.

CT quitado

Em março deste ano, a cota de R$ 2.1 milhões garantida pelo Remo ao vencer o São Luiz-RS, pela terceira fase da Copa do Brasil, quitou a compra do espaço. O clube adquiriu o local em 2021 junto ao Carajás.

O CT do Remo abriga os treinos de todas as categorias de base, além do time feminino, desde que o Leão assumiu a administração do lugar. A equipe profissional também utiliza o local e realizou toda a pré-temporada lá. São 98 mil metros quadrados, com um campo profissional, que recebeu jogos do Parazão em 2021.