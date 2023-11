Sem o clássico Remo x Paysandu, Parazão adulto de Basquete começa hoje; veja datas e locais

O tradicional Campeonato Paraense de basquete adulto 2023 começa hoje (21). A competição que tem como ponto alto a eterna rivalidade entre Remo x Paysandu, dessa vez não contará com o clube alviceleste. O Parazão adulto terá apenas duas equipes, Remo x JP8, que disputarão o título em um playoff de cinco jogos. A primeira partida ocorre nesta terça-feira (21), às 20h, no Ginásio Serra Freire, em Belém.

VEJA MAIS

Atual tetracampeão de basquete, o Paysandu não irá participar da competição, por não concordar com o regulamento. O Remo fez a proposta à Federação Paraense de Basketball (FPF) sobre a definição do regulamento, em que não permitisse a inscrição de atletas que não residem no Estado ao longo do ano. O clube remista informou que essa proposta, que foi acatada pela FPB, incentiva o esporte paraense e atletas do Estado.

VEJA MAIS

O Paysandu rebateu a proposta e solicitou que a FPB mantivesse o regulamento, que permitia a transferências de no máximo três jogadores de fora do Pará, porém, a FPB decidiu que apenas um jogador de fora do Estado poderia ser inscrito na competição. O Paysandu aceitou o posicionamento da Federação, porém decidiu não jogar o Parazão adulto masculino.

VEJA MAIS

A FPB não quis se pronunciar sobre o caso, porém, a Federação marcou as datas das partidas do playoff entre Remo x JP8. Quem vencer três partidas leva ao título do Parazão de Basquete adulto masculino de 2023.

Confira os jogos, horários e locais

Primeiro jogo – 21/11 - Remo X JP8 – 20h – Serra Freire

Segundo jogo – 23/11 - Remo X JP8 – 20h30 – Serra Freire

Terceiro jogo – 29/11 - JP8 X Remo – 19h – Serra Freire

Quarto jogo – 01/12 - JP8 X Remo – 19h – Serra Freire

Quinto jogo – 04/12 - Remo X JP8 – 19h – Serra Freire