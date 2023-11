Remo vence em duas categorias pelo segundo turno do Parazão de Basquete

O basquete masculino do Clube do Remo entrou em quadra na última quinta-feira (9) em duas categorias na disputa pelo segundo turno do Campeonato Paraense. O Leão venceu o JP8 Esportes nas categorias sub-19 e sub-15 por 70 a 62 e 81 a 36 respectivamente.

Ambas as categorias, que até aqui somam duas vitórias no torneio, enfrentam a equipe do Paysandu neste sábado (11), no Ginásio Moura Carvalho, a partir das 15h. Ao fim do segundo turno, os dois melhores colocados decidirão a grande final do Parazão de Basquete.