Guamá Fighting Championship realiza 3ª edição neste sábado, em São Miguel do Guamá

O GFC (Guamá Fighting Championship) irá realizar a sua terceira edição neste sábado (4), na cidade de São Miguel do Guamá, a partir das 20h, na Quadra do Externato. Estão programadas seis lutas de mma profissionais, com destaque para as lutas de Rafael Barros vs. Jociel Chará e Wemerson vs Jonas Pitbull. O evento conta com o apoio da Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de São Miguel do Guamá.

Guamá Fighting Championship 03

Yuri Siqueira Vs Wagner Silva Nonato Shaolin Vs Maurício do Rosário Tamires Fox Vs Maria Luiza Fhabio Mir Vs Bruno V3 Wemerson Vs Jonas Pitbull Rafael Barros Vs Jociel Chará

Ex-campeão do UFC, Francis Ngannou perde filho de 18 meses

O mundo das lutas se viu abalado nesta segunda-feira (29) com a notícia da perda do filho de apenas 18 meses do ex-campeão do UFC, Francis Ngannou. A tragédia, de acordo com o portal camaronês ‘237online.com’, atingiu o lutador em cheio, deixando-o ‘completamente acabado’, segundo suas próprias palavras em uma publicação nas redes sociais.

McGregor se torna coproprietário de evento concorrente ao UFC

Conor McGregor demonstra estar investindo em sua carreira como empresário, além de lutador. Apesar do cenário polêmico, o irlandês fez questão de anunciar que se tornou novo coproprietário do Bare Knuckle FC, evento concorrente ao UFC em que atletas lutam sem proteção nas mãos

Joelson Pantoja vence no Jungle Fight 125

Os dois cinturões em jogo no Jungle Fight 125 permaneceram com seus respectivos donos nesta sexta-feira em São Paulo. Mas se na co-luta principal o campeão peso-mosca, Wagner Reis, não passou sustos até nocautear Luiz Paulo Barbosa, o campeão peso-leve, Arcângelo Anjo, passou mal bocados contra o desafiante Marcelo Medeiros no último combate da noite. Após quase ser nocauteado no primeiro round, ele virou o jogo e venceu com um mata-leão a 1min44s do segundo assalto.

Destaque também para a participação do atleta paraense Joelson Pantoja que também virou uma luta na qual sofreu nas mãos de Jaimison Cisterna. Os golpes de direita de Cisterna deixaram um inchaço grande no rosto do paraense, que estava com o olho esquerdo quase 100% fechado. Pantoja estava sendo acuado pelo paulista quando acertou um overhand de direita no queixo. Cisterna "sambou", Joelson foi para cima e acertou mais um cruzado de direita que derrubou o adversário. No chão, o paraense liquidou a fatura nos segundos finais do primeiro assalto.

Alex Perez brilha e vence Matheus Nicolau com belo nocaute

O UFC Vegas 91, realizado neste sábado (27), em Las Vegas (EUA), consagrou Alex Perez. Na luta principal da edição, o peso-mosca norte-americano teve uma grande atuação na luta em pé e derrotou o brasileiro Matheus Nicolau por nocaute técnico no segundo round. Com o resultado, Perez fica mais próximo de uma futura disputa de cinturão na categoria.