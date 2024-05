Wlad 'Tornadinho' é destaque no The King Fight Show, em Belém

O evento The King Fight Show realizou a sua primeira edição no último sábado (11), em Belém, no CT Maizena Top Team, que fica localizado no bairro da Cremação. O evento contou com lutas profissionais de MMA, Boxe e Muay Thai, com destaque para a participação do atleta da Team Figueiredo Wladimir Nascimento da Silva "Tornadinho", que venceu o atleta Ezequiel Souza por decisão unânime dos juízes na categoria peso galo (até 61 Kg), na luta principal do evento.

Michel Pereira auxilia no resgate de pessoas e animais no RS

A tragédia ambiental - e social - pela qual vem passando o estado do Rio Grande do Sul tem mobilizado personalidades brasileiras e estrangeiras na busca por alguma forma de auxílio. E, nos esportes de combate, isto não é diferente. Neste domingo, 12 de maio, o atleta paraense Michel Pereira, peso-médio do UFC, postou em seu perfil no Instagram um vídeo ajudando no resgate de pessoas e animais das águas nas enchentes em Canoas.

"Um dia eu precisei de ajuda. Ao longo da minha história, já morei de favor e às vezes dependia de amigos pra fazer uma refeição. Estou aqui para retribuir aquilo que já recebi. Entendi que ser solidário é proporcionar apoio e dignidade ao outro. Hoje passamos o dia resgatando pessoas que estavam ilhadas e animais que estavam com fome, sede e frio. Acabei de chegar no hotel e amanhã cedo vamos voltar pra frente de batalha. Você já imaginou ir dormir e ter alguém ou algum animal precisando da sua ajuda pra sobreviver? Às vezes, penso que isso não é real, que é uma cena de filme de terror. Um impacto gigante de tristeza ao ver a situação que estão por aqui. Descansar um pouco e amanhã vamos pra guerra mais uma vez", disse.

José Aldo atualiza sobre negociação de possível renovação contratual com UFC

Após retorno triunfal ao UFC 301, José Aldo teve contrato encerrado com o Ultimate. Em meio a expectativa dos fãs sobre possível renovação do brasileiro com a organização, o ‘Rei do Rio’ abriu o jogo e revelou que seu técnico Dedé Pederneiras está em negociação constante com os mandatários a fim de resolverem qual será o melhor passo a se dar para futuro da carreira.

“Agora estamos negociando. É o Dedé (Pederneiras) que está negociando diretamente com o Sean (Sealby) e eles estão em reunião. A gente vai esperar justamente para ver o que vai acontecer. Já temos várias propostas na mesa e agora vão decidir o que é melhor para mim no futuro”, disse Aldo em entrevista ao The MMA Hour.

Derrick Lewis nocauteia Rodrigo Zé Colmeia

Recordista de nocautes da história do UFC, Derrick Lewis fez mais uma vítima no octógono. Na luta principal do UFC St. Louis, que aconteceu neste sábado (11), o ex-desafiante dos pesados (até 120,2kg) freou a ascensão do brasileiro Rodrigo Zé Colmeia e nocauteou o seu rival no terceiro round. Décimo segundo no ranking dos pesados, Lewis volta a vencer após ser derrotado por Jailton Malhadinho em São Paulo e consegue um respiro no UFC. Em 29 lutas na organização, o norte-americano conquistou 19 vitórias e sofreu 10 derrotas.