José Vagno Soares 'El Ripa' prestigia 50º título do Parazão do Paysandu

José Vagno Soares "El Ripa", lutador profissional de MMA natural de Tailândia (PA), cidade com cerca de 90 mil habitantes e a 260 km da capital Belém, tem 33 anos e iniciou a carreira nas artes marciais aos 14, praticando capoeira. Quatro anos depois, o que considerava um hobby se tornou profissão, ingressando no MMA no ano de 2009, realizando a sua primeira luta de mma. Quem acompanha os seus treinamentos pode ver a intensidade e o esforço empregado pelo atleta para alcançar a excelência e conquistar seus objetivos no esporte. O atleta possui cartel profissional de 16 vitórias e 9 derrotas com experiência internacional com 2 participações no evento russo ACA.

No último domingo (14) José Vagno pode prestigiar a conquista do 50° título estadual de futebol do Paysandu Sport Club, em que seu irmão, Val Soares, que chegou para o Paysandu neste ano 2024 vindo do Marítimo, de Portugal, e teve participação de destaque na série dos 4 jogos contra o Clube do Remo.

Deiveson Figueiredo finaliza ex-campeão Cody Garbrandt no UFC 300

O paraense Deiveson Figueiredo somou nova vitória no peso galo (até 61,2kg.) no UFC. Diante de Cody Garbrandt, ex-campeão da categoria, o ‘Deus da Guerra’ levou sustos no primeiro round, mas, com paciência, promoveu reviravolta. Depois de dominar o oponente por grande parte da segunda etapa, o paraense chegou à vitória com um mata-leão. Em nova fase na carreira, Figueiredo soma seu segundo resultado positivo no peso galo. Ex-campeão dos moscas, o atleta também defendeu o posto no top 10 da categoria. Em entrevista ainda no octógono, Figueiredo não escondeu o desejo para o próximo compromisso. No microfone, o atleta pediu disputa de título, hoje em posse de Sean O’Malley.

Popó cede à insistência de Belfort e confirma luta de boxe no FMS

Ícone da ‘nobre arte’ no Brasil, Acelino Popó Freitas se rendeu aos desafios de Vitor Belfort e confirmou luta de boxe com o ex-campeão do UFC. Em suas redes sociais, o baiano oficializou o desafio para setembro, no Fight Music Show 5. O confronto promove ‘acerto de contas’, que vinham se provocando nas últimas semanas.

“Eu aceitei seu desafio, ‘Belfraco’. Em setembro, irei calar sua boca e mostrar o que é boxe”, escreveu Popó, em seu perfil no Instagram.

Nildo Katchau é o novo campeão peso-mosca do SFT MMA

O evento STF MMA 47 aconteceu neste sábado (13) no Clube Atlético Juventus em São Paulo. O duelo entre o paraense Nildo Katchau e Reborn foi simplesmente uma das lutas mais eletrizantes da história do SFT! Muita raça, técnica e trocação no cage! Nildo Katchau da equipe Roxo Strike venceu e se tornou campeão da categoria peso mosca (até 57 Kg) chegando a sua 16 ª vitória no mma profissional e ainda levou o bônus de luta da noite.

Dana White confirma data e adversário para retorno de Conor McGregor

Conor McGregor tem data e adversário para seu returno ao MMA. Em coletiva de imprensa após o histórico UFC 300, o presidente da empresa, Dana White, confirmou luta entre o astro irlandês e Michael Chandler para 29 de junho, no UFC 303, em Las Vegas (EUA). Recuperado de grave lesão sofrida em 2021, o ‘Notório’ retoma a carreira após quase três anos de inatividade.

Alex Poatan apaga Jamahal Hill com nocaute avassalador e mantém cinturão dos meio-pesados no UFC 300

Protagonista do histórico UFC 300, Alex Poatan calou as provocações de Jamahal Hill com performance avassaladora. Inserido na luta principal do evento realizado neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro não tomou conhecimento do adversário e manteve o cinturão dos meio-pesados (até 93kg.) com nocaute assustador. Com mãos afiadas, o campeão precisou de pouco mais de três minutos para ‘apagar’ o oponente. Primeiro homem brasileiro a somar dois cinturões em categorias distintas no Ultimate, Poatan tem motivos de sobra para celebrar. O triunfo diante de Hill representou a primeira defesa de título do brasileiro, que não conseguiu o feito na antiga divisão. Em entrevista ainda no octógono, Alex reforçou o desejo declarado nas últimas semanas. Em alto e bom tom, o atleta pediu luta no UFC 301, que acontece em 4 de maio, no Rio de Janeiro.

Cara de Sapato volta em grande estilo e finaliza rival no primeiro round no PFL

A volta de Antonio Cara de Sapato ao MMA foi em grande estilo. O brasileiro, que ficou quase dois anos afastado dos combates por conta de uma grave lesão no joelho, retornou nesta sexta-feira (12), no segundo evento da temporada de 2024 da PFL MMA, em Las Vegas (EUA). O ex-UFC enfrentou Simon Biyong e finalizou a disputa ainda no primeiro round com um mata-leão.