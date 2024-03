UFC divulga preços dos ingressos do UFC Rio; vendas começam nesta semana

O fã brasileiro de MMA já sabe quanto terá que desembolsar para viver a experiência de acompanhar um evento do Ultimate presencialmente. No último sábado (16), a organização anunciou os preços dos ingressos que serão comercializados no UFC Rio, programado para o dia 4 de maio de 2024, na ‘Cidade Maravilhosa’. Através de seu site oficial, o UFC revelou que os ingressos do evento serão vendidos a partir desta quarta-feira (20). No entanto, para garantir presença no show, o torcedor terá que investir uma quantia significativa. Os valores cheios (inteira) variam entre R$ 290 e R$ 4.400. A última edição do UFC no Brasil foi realizada em novembro de 2023, em São Paulo. Na oportunidade, Jailton Malhadinho derrotou Derrick Lewis na luta principal do evento.

José Aldo abandona aposentadoria para ‘salvar’ card do UFC Rio

O UFC Rio pode ganhar um reforço de peso. Ex-campeão do Ultimate, José Aldo, aos 37 anos, vai deixar a aposentadoria para enfrentar Jonathan Martinez na categoria dos galos, no card que está programado para acontecer no dia 4 de maio, na Cidade Maravilhosa. Aldo se aposentou do MMA em agosto de 2022, quando perdeu para Merab Dvalishvili. Fora da modalidade que o consagrou, o manauara colocou um antigo sonho em prática e decidiu lutar Boxe. Ao todo, foram três apresentações, com duas vitórias – sobre Emmanuel Zambrano e Esteban Espíndola – e um empate contra Jeremy Stephens. O “Campeão do Povo”, inclusive, foi inserido no Hall da Fama do Ultimate em 2023.

Marcin Tybura resiste a sufoco e ‘apaga’ Tai Tuivasa no UFC Las Vegas 88

No encontro entre ‘gigantes’ na luta principal do UFC Las Vegas 88, realizado neste sábado (16), Marcin Tybura levou a melhor. Diante de Tai Tuivasa, o polonês sobreviveu a sufoco nos segundos iniciais do confronto e protagonizou verdadeira reviravolta. Faixa preta de jiu-jitsu, o atleta conseguiu uma queda e ‘apagou’ o australiano com um mata-leão ainda no primeiro round.

Jake Gyllenhaal aprova experiencia de atuar no octógono do UFC

Um dos grandes atores de Hollywood, Jake Gyllenhaal vai viver um papel inusitado no filme ‘Road House’, que será lançado oficialmente no dia 21 de março e disponibilizado pelo serviço de streaming ‘Amazon Prime’. Na história, o profissional dá vida a Elwood Dalton, um lutador do UFC, e, pelo que vem sendo apresentado em materiais promocionais da obra, sua dedicação ao papel e às artes marciais é evidente.

Em entrevista ao site ‘MMA Junkie’, Jake revelou que o papel de lutador no filme foi um desafio em sua carreira e, por isso, tratou o trabalho com a devida seriedade. A preparação do ator e seus estudos sobre o MMA foram tão intensos, que o fizeram se aproximar do esporte e entender a grandeza do UFC, além da mística em torno do octógono mais famoso do mundo. Portanto, o profissional aprova a experiência, já que são poucos que conseguem pisar no cage e performar como um atleta, mesmo que na ficção.