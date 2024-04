Confira o que aconteceu no na 26 ª edição do ABCF Fighting em Parauapebas(Pa)

O evento de MMA ABCF Fighting realizou, no último sábado (6 de abril), a sua 26ª edição na cidade de Parauapebas (PA), no ginásio poliesportivo com 10 supercombates, Com um grande público presente e mais de 500 mil visualizações nas redes sociais ao vivo, nas três plataformas, no aguardado confronto da luta principal Flávio Pina manteve seu cinturão da categoria meio-médio (até 77 Kg) vencendo Thalyson Alves "Maskará" por nocaute no 1º round, vencendo confronto intermunicipal entre as cidades de Castanhal e Parauapebas. O evento levou muitas emoções aos telespectadores amante do MMA e teve também a banda de rock Philantropia, que fez um grande show com o vocalista Luciano Figueiredo. O evento foi realizado pelo Instituto Rio Verde, Prefeitura de Parauapebas, SEMEL (Secretária de Esporte e Lazer de Parauapebas) e ABCF Fighting, Confira os resultados oficiais:

ABCF Fighting 26

01- Anderson Caldas venceu Leonardo Terremoto por finalização 02:00 do 02 round

02- Wallace Sá venceu Wellington Sousa por nocaute técnico 01:27 do 01 round

03-Genylsson venceu Marlon Maia por nocaute técnico 02:12 do 01 round

04- Samuel Samuca venceu Lucas Predados por finalização 02:31 do 01 round

05-El Tigre venceu Christopher Lee por nocaute técnico 02:49 do 01 round

06-Alan Abacaxi venceu Klederson na decisão unânime dos juizes

07-Robson Cisco venceu Nilson Pé de Gancho na decisão unânime dos juizes

08-José Henrique venceu Pernalonga por nocaute técnico 04:46 do 01 round

09- Flávio Pina venceu Thalyson Alves por nocaute 04:46 do 01 round

Para quem não assistiu e não pôde estar presente, o link do Facebook já está liberado. Confira tudo o que rolou, na íntegra: 26ª ABCF FIGHT - AO VIVO

Norma Dumont supera ex-campeã no UFC Vegas 90

Em sua estreia oficial no peso-galo (61 kg), a brasileira Norma Dumont venceu a ex-campeã peso-pena (66 kg) Germaine de Randamie, por pontos, no card preliminar do UFC Vegas 90. Com uma estratégia bem traçada por sua equipe e executada por ela dentro do octógono, a mineira conseguiu levar vantagem sobre a holandesa com o seu jogo de quedas e controle posicional no solo. Com o resultado, Norma chegou à quarta vitória consecutiva e passa a sonhar com uma vaga no topo da categoria dos galos

Brendson Ribeiro encara rival invicto no UFC Arábia Saudita

Brendson Ribeiro lutará contra Magomed Gadzhiyasulov, invicto no MMA, no dia 22 de junho, na Arábia Saudita. A informação foi divulgada pela ‘WM Sports’, empresa que gerencia a carreira do paraense, e confirmada pelo próprio em suas redes sociais (via ‘Stories’ do ‘Instagram’).

Michel Pereira fica sem adversário para o UFC 301

Restando pouco menos de um mês para a realização, o UFC 301, marcado para o dia 4 de maio, no Rio de Janeiro, sofreu um desfalque importante. Escalado para enfrentar Michel Pereira em duelo válido pelo peso médio (até 83,9 kg) no card principal, Makhmud Muradov anunciou, através de publicação em rede social, que está fora do evento por conta uma infecção no pescoço.

Igor Siqueira conquista cinturão interino do LFA

O paraense Igor Siqueira conquistou na noite da última sexta-feira, dia 5, o cinturão interino do peso-mosca do LFA. A vitória veio em cima do americano Eimar Hernandez, com nocaute aos 2m47s do primeiro round. O evento foi realizado em Minnesota, nos EUA.

"Estou muito feliz com esse cinturão, por ser campeão do LFA. É um sonho árduo, realizado depois de muitos anos de trabalho, disciplina e dedicação. No final, ser condecorado com esse título é algo maravilhoso e surreal. Trabalhamos tanto pra isso, que a gente pensa que está tão distante de nós, mas quando colocamos como objetivo, é algo que podemos alcançar, como aconteceu", comentou Igor Siqueira, "The Golden Boy".

Deiveson provoca Garbrandt e pesa o clima para a luta no UFC 300: “Mentalmente frágil”

Depois de impressionar em sua estreia no peso-galo (61 kg) do Ultimate, Deiveson Figueiredo entrou no top-10 da categoria. Agora, buscando uma oportunidade de se aproximar de disputar o título da divisão, o brasileiro encara Cody Garbrandt no UFC 300, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), e intensifica o clima hostil para a luta.

Em 2020, os atletas se enfrentariam pelo peso-mosca (57 kg) e protagonizaram um ‘trash talk’ ferrenho, mas o embate não aconteceu, porque o americano se lesionou. Agora, os lutadores estão em rota de colisão novamente. Portanto, como vem estudando o rival durante anos, Deiveson constata que o mesmo é fácil de ser tirado do sério e que não lida bem ao ser pressionado em ação. Sendo assim, por ser dono de um estilo de luta agressivo, o brasileiro adianta que vai atacar Garbrandt do início ao fim do duelo para deixá-lo desconfortável e perdido no octógono.

“Vemos que ele é mentalmente frágil. Ele não tem uma cabeça boa. Vemos que ele não voltou depois de algumas derrotas. Todo atleta tem medo de ser tocado. Muitos lutadores gostam de trocar, mas desmoronam quando uma mão pega. Você tem que ser durão, precisa de uma mente forte para voltar. Acho que vou afetar a mente dele ao tocá-lo e ele vai me respeitar mais. Ele não se sentia saudável nos moscas, mas agora vamos lutar. Estou na categoria dele, onde ele se sente melhor e faremos uma grande luta. Tenho certeza que os fãs vão adorar essa luta”, declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao site ‘MMA Fighting