ABCF Fighting realiza a sua 26ª edição em Parauapebas

O evento de MMA ABCF Fighting realiza na sua 26º edição no dia 6 de abril, em Parauapebas (PA), no ginásio poliesportivo da cidade, com 10 lutas de MMA. O aguardado confronto na luta principal terá Flávio Pina defendendo seu cinturão da categoria meio-médio (até 77 Kg) contra Thalyson Alves "Maskara", fazendo o confronto intermunicipal entre as cidades de Castanhal e Parauapebas. O evento promete muitas emoções aos telespectadores amante da nobre arte e está sendo realizado pela IDDECRV, Instituto de Desenvolvimnto Educacional e Cultural Rio Verde, Prefeitura de Parauapebas, SEMEL (Secretária de Esporte e Lazer de Parauapebas) e ABCF Fighting. Confira o card oficial das lutas:

ABCF Fighting 26

01-Christopher Lee Vs Rogério "El Tigre"

02-Janaina Silva Vs Livia Neves

03-Iwanderson Vs Leonardo Freitas

04-Ala Abacaxi Vs Kleberson

05-Matheus Silva Vs Samuel Samuca

06-Jose Henrique Vs Pernalonga

07-João Bergson Vs Marlon Maia

08-Robson Silva Vs Nilson Oliveira

09-Wellington Vs Wallare Pereira

10-Thalyson Alves "Maskará "Vs Flávio Pina

Patrício Pitbull nocauteia e mantém cinturão no Bellator 302

Patrício Pitbull consolidou ainda mais seu nome na história do Bellator. O potiguar nocauteou o canadense Jeremy Kennedy no terceiro round, do co-main event da edição 302, que aconteceu nesta sexta-feira (22), na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Com o resultado, o brasileiro manteve o título dos penas da organização.

LFA 179: Vanilto Antunes dá show no Rio e conquista o cinturão dos meio-médios

A divisão dos meio-médios do LFA tem um novo rei. Vanilto Antunes desbancou o então campeão Geraldo “Luan Santana” Neto ainda no primeiro round da luta principal da 179ª edição do evento norte-americano. O show foi realizado durante o sábado (23), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Brasileiro é demitido após morder oponente no UFC Vegas 89

Igo Severino, de 20 anos, teve uma estreia para esquecer no UFC Vegas 89, na noite de sábado (23). O lutador da Chute Boxe/João Emilio deu uma de Mike Tyson na lendária luta contra Evander Holyfield nos anos de 1990 e mordeu o adversário, o compatriota André Lima, no segundo round do card preliminar. Como morder é veementemente proibido, o peso-mosca foi imediatamente desclassificado pelo árbitro Chris Tognoni no UFC Vegas 89. Pouco tempo após o combate, Dana White, presidente do UFC, confirmou ao jornalista americano Kevin Iole que Severino será imediatamente demitido da organização.