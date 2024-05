Michel Pereira é destaque no media day do UFC 301, no Rio de Janeiro

Um dos astros escalados para entrar em ação no card do UFC Rio, que acontece neste sábado (4), na ‘Cidade Maravilhosa’, o paraense Michel Pereira roubou a cena no media day do UFC 301. Com seu estilo caracteristicamente extrovertido, o ‘Paraense Voador’ abordou os mais variados temas e sem sombra de dúvidas, foi o atleta que mais se destacou na cerimônia realizada na última quarta-feira (1º). , Michel Pereira entrará em ação no card principal da edição 301, sediada no Rio de Janeiro, para enfrentar Ihor Potieria, visando ampliar sua boa fase e alcançar a terceira vitória consecutiva desde que subiu para o peso-médio (84 kg). Confira abaixo os melhores momentos do ‘Paraense Voador’ na cerimônia.

Vingança contra Potieria

“Eu vi ontem o vídeo da luta dele com o Shogun, vi o momento em que ele nocauteou o Shogun e fez tipo uma dança. Ele já ganhou também do Michel Trator, que é paraense também. Então, eu sinto que é uma missão ganhar desse cara, porque toda vez ele vir aqui e torar os brasileiros está f*** (risos). Eu tenho que chegar e meter o louco nele. Porque se ele chegar e ganhar de mim, aí lascou, vai ser o ‘torador de brasileiro'”.

Treinos com Potieria

“Eu treinei com ele na Xtreme Couture, cheguei a fazer sparring com ele e foi legal. Eu acho que a nossa luta vai ser muito divertida, porque no sparring o miserável até uma queda me deu, uma queda bacana. Aí eu comecei a fazer minha zona também. Porque eu sou um cara muito tranquilo para treinar, e eu fui treinar com ele de boa, tranquilo, nem esperando nada. Moço, ele me deu um giratório por baixo, me deu uma queda, que eu falei: ‘Que bicho filho de uma égua’. Aí eu já mudei com ele, meti o louco nele também, já saí atravessando o tatame com ele, o pau comendo. Acho que nossa luta vai ser muito divertida”.

Comemoração de José Aldo no UFC Rio

“O Aldo está rico, (pode) perder um pouquinho quando pular (o cage). Porque dizem que agora quando pula, arrancam um papel da conta do cara. O Aldo está com dinheiro, está rico, então ele vai pular, não tem onda não. ‘Ah, vou tirar 10 mil da sua conta’. ‘Tira essa porra, eu vou pular e vou para a galera’. Se ele sempre fez isso, na minha opinião, ele deve fazer de novo. É que nem eu. O UFC me enche o saco porque eu salto de cima da balança. Como faz? Eu estou em cima da balança, vocês vão voar em mim e me segurar para eu não saltar? Eu vou (saltar), e aí? Cada um faz o que quer. O Aldo tem dinheiro para pagar se pular. Então, deixa ele. Tem que pular. Ainda mais aqui no Rio. Tem que pular. Se ele pular, eu quero até pular atrás dele (risos). ‘Ah, vou tirar 10 mil, 5 mil’. ‘Que tire essa porra, eu vou pular e acabou'

Jon Jones agita mundo do MMA e abre as portas para enfrentar Alex Poatan no UFC

campeão peso pesado (até 120,2kg.) Jon Jones surpreendeu a todos na tarde desta quinta-feira (2) ao utilizar sua conta no ‘X’ (antigo Twitter) para questionar seus fãs sobre o próximo passo em sua carreira. A grande novidade: o nome de Alex Poatan, atual campeão dos meio-pesados (até 93kg), surgiu como um dos principais candidatos a ser o próximo desafiante do norte-americano.

A menção de Poatan, que já havia manifestado interesse em subir de categoria, pegou a todos de surpresa. Afinal, a relação entre os dois atletas sempre foi considerada amigável, sem qualquer indicação de rivalidade ou desejo de se enfrentarem dentro do octógono.

José Aldo protagoniza encarada tensa com rival no UFC Rio

José Aldo retorna à ação neste sábado (4), no Rio de Janeiro, e mostra que está com fome de luta. Sem atuar desde 2022, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC protagonizou uma encarada tensa com Jonathan Martinez, seu adversário Na encarada para promover o combate, realizada nesta quarta-feira (1º), no media day do UFC Rio, os atletas deixaram a diplomacia de lado e colaram testa com testa, com os semblantes fechados. A animosidade foi tamanha, que um segurança do UFC teve que conter Aldo. Vale destacar que, antes do encontro no octógono, os lutadores ainda vão realizar uma nova encarada na pesagem cerimonial do show, programada para acontecer nesta sexta-feira (3).