Sem participar do Campeonato Paraense, basquete do Paysandu vence torneio no Maranhão

O time masculino de basquete do Paysandu conquistou, neste domingo (5), a Copa Sidalina, disputada na cidade de São Luís. O Papão terminou o torneio com 100% de aproveitamento.

Ao todo, oito equipes participaram da competição, que foi realizada entre os dias 2 e 5 de novembro. O Paysandu disputou quatro partidas, vencendo todas. A última, disputada neste domingo, no Ginásio Costa Rodrigues, terminou com vitória bicolor por 66 a 59.

A Copa Sidalina é um dos torneios que o Paysandu tem disputado fora do estado no segundo semestre de 2023. As competições servem para preencher o calendário bicolor, já que o clube não vai participar do Campeonato Paraense, devido a discordâncias do regulamento.

No mês passado, a Federação Paraense de Basketball (FPB) decidiu restringir a participação de jogadores vindos de outros estados apenas para a disputa do torneio estadual. A partir de 2023, cada clube participante poderá ter no elenco apenas um atleta que não more no estado.

O Paysandu tentou negociar com a Federação a inscrição de três atletas - ao invés de um - que morasse fora do estado. No entanto, o pedido foi negado pela entidade. Por conta disso, o Papão se retirou da disputa do torneio estadual.

Vale destacar que o basquete bicolor é o mais vitorioso do estado. O clube é o maior campeão do Parazão da modalidade - com 38 conquistas - e venceu as quatro últimas edições do torneio.