Parapan-Americano: Paraenses são convocadas para a Seleção de Basquete em Cadeira de Rodas

Cleonete Reis, Vileide Brito, Perla Assunção e Lucicleia Costa, todas beneficiárias do programa estadual Bolsa Talento do Pará, receberam a convocação para integrar a Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas no Parapan-Americano, no Chile, que ocorre de 17 a 26 de novembro. O anúncio foi feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O apoio financeiro oferecido pelo Bolsa Atleta contribuiu para o desempenho das atletas, possibilitando-lhes a oportunidade de fazer parte da Seleção Brasileira em um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Wilson Cajú, que tem 15 anos de experiência como técnico da seleção brasileira na modalidade e atualmente treina a equipe paraense All Star Rodas, enfatiza que o incentivo proporcionado pelo programa Bolsa Talento é essencial para valorizar os atletas que precisam adquirir equipamentos específicos para a prática do esporte.

"Nosso estado é uma referência internacional na modalidade, e o Pará conquistou 20 dos 23 títulos disputados no Campeonato Brasileiro. No passado, cerca de 10 atletas do nosso estado já integraram a seleção. O incentivo financeiro é uma ajuda significativa para que os atletas continuem no esporte, valorizando-os e abrindo caminho para novos talentos na modalidade", ressaltou Cajú.

As jogadoras de basquete do All Star Rodas, Cleonete Reis, Vileide Brito, Perla Assunção e Lucicleia Costa, se unirão ao restante da equipe a partir de 10 de novembro, em São Paulo. Das 12 integrantes da seleção, quatro são originárias do Pará.