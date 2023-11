Jogos Pan-Americanos: Seleção Brasileira vence Cuba e avança para as semifinais no vôlei masculino

O Brasil garantiu a vaga na semifinal de vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta quarta-feira (1), após derrotar Cuba na Arena Parque O’Higgins, na última rodada da fase de grupos da competição. A vitória foi complicada para o Brasil, que começou bem a partida e, apesar de se enrolar pelo caminho, conseguiu garantir o triunfo por 3 sets a 2.

Mesmo se perdesse, o Brasil ainda teria chances de chegar a semifinal, mas teria que disputar mais uma partida nas quartas de final. Como terminou a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo A, avançou direto para a briga por uma vaga na final.

VEJA MAIS

Darlan Souza foi o grande destaque do Brasil na partida, sendo autor de 29 pontos, seguido de Honorato (13), Adriano (12) e Judson (12), que também se destacaram. A vitória é mais uma demonstração da campanha segura da Seleção no Pan, mesmo com um grupo alternativo, já que os times não são obrigados a liberar jogadores para a competição.

Como foi o jogo

No primeiro set, o Brasil demonstrou a consistência que construiu no Pan e garantiu a vitória com Darlan e Adriano como maiores pontuadores do tempo, com cinco pontos cada, deixando o placar em 25 a 23.

No set seguinte, a equipe brasileira não deixou os cubanos ganharem espaço e atuaram de forma ainda mais segura, com um ace de Darlan e a defesa dos ataques cubanos feitos com maestria pelo restante do time. Ao fim, encerrou com o placar garantindo uma boa distância, em 25 a 16.

Já no terceiro set, a vitória ficou um pouco mais distante, já que a equipe cubana chegou mais competitiva e conseguiram ficar sete pontos a frente do Brasil, que mesmo diminuindo a diferença, não conseguiu alcançar os rivais que conquistaram o set do jogo que parecia controlado.

Os cubanos não facilitaram e garantiram também o quarto set, por 27 a 25, e forçaram o tie-break. Com um jogo difícil no quinto e último set, o Brasil chegou a permitir um empate por 16 a 16, antes de fechar a vitória por 18 a 16, e avançar para a semifinal.