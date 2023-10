Velocista Paulo André sofre lesão e está fora dos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Paulo André Camilo está fora dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O velocista brasileiro foi cortado após sentir dores no tendão de Aquiles, no pé esquerdo, e já não disputou a final dos 100 metros nesta terça-feira (31), e está fora da prova de revezamento na quinta-feira (2), em que é um dos atuais campeões com o Brasil.

]A prova de revezamento deve ser realizada pelos velocistas Erik Felipe Cardoso, Felipe Bardi, Renan Gallina e Rodrigo Nascimento. Paulo André permanece com a delegação brasileira e será avaliado pelos médicos do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

As dores do velocista começaram durante as semifinais dos 100 metros, na última segunda-feira (30), fazendo com que o atleta terminasse na sétima colocação, após ficar parado por 30 segundo na pista. Na edição do Pan de 2019, Paulo André foi prata na prova, e ouro no revezamento.

“Eu senti um incômodo uma semana antes de vir, então vim para o Pan ciente do que poderia acontecer. Passei por alguns médicos antes da viagem e eles disseram que eu tinha condições de correr. O frio aqui também não ajudou muito, ainda mais num lugar de articulação que é o tendão. Aqueci bem, mas senti o incômodo na parte final da prova onde você dá o seu máximo. Tive a frieza de não continuar para não agravar, porque sei que uma lesão de tendão por ser séria”, disse o atleta após a prova.

Felipe Bardi e Erik Felipe Cardoso serão os representantes do Brasil na final dos 100 metros na noite desta terça-feira, em Santiago.