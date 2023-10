Brasil com chances de mais ouros no Pan-Americano; veja o quadro de medalhas e agenda de hoje

O Brasil ultrapassou a marca de 120 medalhas no Pan-Americano de Santiago, no Chile, em 2023. E o país verde e amarelo possui grandes chances de mais medalhas nesta terça-feira (31). O judô é um dos esportes que pode colocar o Brasil com mais medalhas e ampliar a diferença para o terceiro colocado, que é o Canadá. Outra modalidade que pode render medalhas ao país é o atletismo, que possui José Fernando Balotelli como o favorito na modalidade decatlho. Outro que pode é o Erick Cardodo, que disputa a prova dos 100m rasos.

Os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas do Pan-Americano de Santiago com 72 medalhas de ouro, 45 de prata e 54 de bronze, totalizando 171 medalhas. O Brasil é o vice-lider com 37 de ouro, 47 de prata e 39 de outo, 123 no total. O Canadá é o terceiro com 35 de outo, 32 de prata e 38 de bronze, omando 105. O México é o quarto colocado com 35 de ouro, 22 de prata e 32 de bronze, tendo um total de 89 medalhas.

Confira a agenda do Brasil no Pan desta terça-feira (31)

ATLETISMO

9h – Decatlo – 110m com barreiras - Felipe Vinicius e José "Balotelli"

9h40 – Decatlo - Lançamento de disco - Felipe Vinicius e José "Balotelli"

11h – Decatlo – Salto com vara - Felipe Vinicius e José "Balotelli"

19h – Final – Salto em distância - Masculino- Wesley Bevilacua

18h20 – Decatlo - Lançamento de dardo - Felipe Vinicius e José "Balotelli"

18h45 – Semifinal – F – 100m com barreiras

19h20 – Semifinal – M – 110m com barreiras

19h55 – Final - Masculino – 5.000m -Altobelli Silva

20h35 – Decatlo – 1.500m -Felipe Vinicius e José "Balotelli"

20h50 – Final – F – 100m – Ana Azevedo

21h – Final – M – 100m –Erik Cardoso e Felipe Bardi

HANDEBOL - primeira fase - masculino

10h30 –EUA x Cuba

12h30 Uruguai x Argentina

17h30 República Dominicana x BRASIL

20h –México x Chile

BASQUETE - primeira fase - masculino

10h30 Argentina x Venezuela

13h –República Dominicana x Panamá

17h30 México x BRASIL

20h –Chile x Porto Rico

ESGRIMA (duas medalhas em jogo)

9h- eliminatórias florete masculino- Guilherme Toldso

10h40- eliminatórias sabre feminino

12h10 Oitavas de final

14h20 - quartas de final

16H- semifinais

18h10 - finais

FUTEBOL (Sem Brasil) - semifinais feminina

17h – México X Argentina

20h – Chile X EUA

JUDÔ

10h – 13h - Eliminatórias e final - Equipe mista –