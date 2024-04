Às vésperas dos Jogos Olímpicos, Belém recebe etapa do Campeonato Paraense de Breaking

Belém receberá, neste domingo (28), a partir das 9h, a primeira etapa do Circuito Paraense de Breaking 2024. O evento, promovido pela Federação Paraense de Breaking (FPAB), vai ocorrer em parceria com as Usinas da Paz, e o bairro do Guamá será palco do campeonato.

A competição será dividida em duas categorias: profissional, que será realizada no formato 1vs1 masculino e feminino; e a modalidade estudantil, que também será disputada no mesmo formato. Os atletas que desejam participar da categoria profissional devem ter idade mínima de 18 anos e ser filiados à FPAB. Para realizar a filiação basta preencher o formulário online de forma gratuita no site oficial da Federação fpab.org.br. Os candidatos à modalidade estudantil, devem ter entre 10 e 17 anos, estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino pública ou privada, e apresentar um comprovante de matrícula no dia da competição.

O breaking é um estilo de dança urbana que surgiu nos Estados Unidos durante a década de 1970. A origem do esporte está na cultura hip hop e a manifestação é caracterizada pelos movimentos acrobáticos e passos estilizados. Além da participação dos DJs e MCs, que são essenciais para dar ritmo às batalhas. A modalidade, considerada um esporte olímpico, este ano participa pela primeira vez dos Jogos.

Além de Belém, outros três municípios também receberão etapas do circuito. Ao final, os 16 melhores ranqueados em cada categoria participarão da edição 2024 da Copa Pará de breaking.

Serviço

1ª etapa do Circuito Paraense de breaking

Data: 28 de abril

Hora: 9h

Local: Usina da Paz, do Guamá. Avenida Bernardo Sayão, 478

Inscrições: fpab.org.br.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)