Brasileira Tati Weston-Webb conquista ouro no surfe feminino no Pan de Santiago

No Pan de Santiago 2023, Tati Weston-Webb garantiu o ouro na competição de surfe feminino, superando a canadense Sanoa Dempfle-Olin. Essa vitória representa o 35º ouro do Brasil no evento.

"Ano que vem temos as Olimpíadas, e é uma esquerda grande igual a essa, então foi um bom treino para o ano que vem. É uma honra sempre estar do lado do meu time representando o Brasil e batalhando, ao lado dele, por mais conquistas. Eu sinto muito orgulho", afirmou a surfista.

A finalista do WSL enfrentou desafios no forte mar de Viña Del Mar, tornando a competição uma das mais difíceis de sua carreira.

Com pouco mais de cinco minutos restantes na bateria, Tatiana estava atrás no placar, enquanto a canadense liderava. No entanto, na última onda, a brasileira conquistou uma nota de 7,33, assegurando o título.

Tati encerrou a final com uma pontuação total de 12,33, superando os 10,13 da canadense.

Outros resultados no surfe do Panamericano

No surfe de longboard feminino, Chloe Calmon conquistou a medalha de prata, após perder para a peruana Maria Fernanda Reyes. Chloe marcou 6,64 com duas ondas, uma com 3,47 e outra com 3,17, mas sua adversária obteve uma única onda de 7,50, garantindo o título.

"Meu objetivo aqui era trazer uma medalha para o Brasil, e voltar com uma medalha no peito já é uma vitória. Foi desafiador, mas sei que dei o meu melhor", expressou Chloe.

No standup feminino, Aline Adisaka também conquistou a prata para o Brasil, perdendo na bateria final para a colombiana Isabella Gomez Brady. Em uma disputa acirrada, Aline somou 7,04 pontos, enquanto a surfista colombiana obteve uma nota final de 7,93. As condições do mar estavam desafiadoras, com frio, chuva e ondas robustas. Aline compartilhou sua satisfação com a campanha que realizou no evento.

Entre os homens, Luiz Diniz obteve a medalha de prata após enfrentar o norte-americano Zane Schweitzer. Luiz somou 10,23 pontos, mas viu seu adversário conquistar duas boas ondas, uma com 8,50 e outra com 7,50, atingindo um total de 16,00 pontos.