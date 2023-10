Rebeca Andrade conquista segunda medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023

A ginasta Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023. Além de subir duas vezes ao lugar mais alto do pódio, a brasileira conseguiu duas pratas, ficando entre o top 3 em todas as provas disputadas no campeonato esportivo.

“Eu estou muito feliz e orgulhosa. Depois de um mundial tão longo, conseguir fazer boas séries e apresentações, confiante e preparada. Foi um ótimo primeiro Pan, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Me senti bem, me diverti. Desde o Mundial até aqui, eu estava feliz competindo, me sentindo bem. É isso que eu quero tirar das competições”, comemorou.

Rebeca conseguiu a vitória na tarde de ontem (25), em Santiago, no Chile. No pódio, pela classificação na prova de trave, a ginasta esteve acompanhada da brasileira Flávia Saraiva, dona da medalha de prata, e a canadense Ava Stewart, que ficou com o bronze.

A paulistana conseguiu desbancar Flavinha, que realizou uma apresentação bastante comentada e elogiada nas redes sociais e arrancou uma nota 14,033 dos jurados. Já Rebeca conseguiu a nota 14,166, garantindo mais um ouro para o Brasil.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)