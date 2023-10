Brasil nos Jogos Pan-Americanos 2023: confira quais modalidades tem chances de medalhas

As expectativas para a disputa do Brasil nos Jogos Pan-Americanos 2023 só aumentam com a cerimônia de estreia nesta sexta-feira (20), às 20h (horário de Brasília), em Santiago, no Chile. Nas últimas seis edições dos Jogos Pan-Americanos, o país conquistou mais de 100 medalhas.

A previsão é que o Brasil chegue a 200 medalhas, com cerca de 199 pódios. No total, 58 modalidades serão competidas até o dia 5 de novembro, 21 delas dão vagas diretas para as Olimpíadas de Paris em 2024 e outras 12 dão vagas indiretas, valendo pontos para rankings e índices.

Ainda na projeção, mais de 100 atletas brasileiros estão na categoria “quase medalha”. O Brasil possui 633 atletas na delegação, entre eles Rebeca Andrade, Guilherme Costa, Rayssa Leal e outros.

Neste sábado (21), dia seguinte à abertura, nove modalidades já entram em disputa: saltos ornamentais, ginástica artística, ciclismo mountain bike, tiro ao alvo, skate, escalada esportiva, natação, taekwondo e levantamento de peso.

Modalidades

O carro-chefe do país na competição está previsto para ser a ginástica artística, rítmica e de trampolim, com maior número de ouros. Caio Souza e Arthur Zanetti, favoritos para a medalha, não competem pela seleção masculina devido a lesões. Já na rítmica, Bárbara Domingos é estimada a cinco ouros.

Nas últimas quatro edições, a natação somou dois dígitos de medalhas de ouro, mas não está tão forte como nos anos anteriores. Os destaques da edição são Ana Marcela Cunha, nas águas abertas, e Beatriz Dizotti, nos 1500m e Guilherme Costa, favorito a três ouros individuais - 400m, 800m e 1500m.

O atletismo tem chances de conquistar cinco ouros com a marcha atlética de Caio Bonfim e equipe, Darlan Romani e Daniel Nascimento. O número de pódios nos últimos anos foi de 15, média atual. De estreia, temos skate com Rayssa Leal no street e Augusto Akio no park.

Onde assistir os Jogos Pan-Americanos 2023

Abertura: 20 de outubro (20/10), às 20h (horário de Brasília)

Encerramento: 5 de novembro (05/10)

Transmissão: Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)