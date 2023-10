Fim da novela! Paysandu renova com Hélio dos Anjos para a temporada 2024

Fim da novela. O Paysandu anunciou no início da noite desta quinta-feira (19) que renovou contrato do técnico Hélio dos Anjos. Segundo uma nota, divulgada no site oficial do clube, o acordo foi selado após uma reunião entre o treinador e a presidência do Papão, ocorrido no estádio da Curuzu, em Belém.

"Primeiro, quero dizer que estou muito feliz com essa renovação. Fico muito mais motivado com esse desafio, mas sei que a cobrança também será grande até pelo nosso histórico de conquistas. Por isso, já vamos começar a trabalhar dentro daquilo que entendemos ser o ideal para o clube em um cenário de segunda divisão do futebol brasileiro", disse Hélio dos Anjos logo após a renovação.

As negociações para a renovação de contrato começaram na última quarta-feira (18), quando o staff do treinador chegou a Belém. Esta semana, inclusive, é tratada como decisiva pela diretoria do Paysandu para alinhar o planejamento do futebol da próxima temporada.

As prioridades de renovação contratual, conforme já havia sido adiantado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, são o executivo de futebol Ari Barros e o técnico Hélio dos Anjos. Com ambos fechados para 2024, o departamento de futebol do Paysandu vai começar a pensar na montagem do elenco para a próxima temporada.

Tratativas com Hélio dos Anjos

O Paysandu não divulgou detalhes do novo acordo firmado com Hélio - salários, cláusulas e tempo de contrato - mas segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o novo acordo não foi focado na vertente financeira. O "norte" da negociação já havia sido antecipado pelo treinador em algumas declarações. Em entrevista à jornalista Syanne Neno, Hélio disse que o Paysandu precisa se consolidar, no quesito estrutural, para fazer uma Série B competitiva.

"Eu sempre falo que o meu valor não é só o meu salário. O meu valor é o que agrega o preço das condições de trabalho que eu quero criar. Isso é muito importante! Não adiantar eu vir e falar que tenho o melhor salário da Série C. Eu tenho que ter, agregado a isso, o custo da minha vinda, e o Paysandu topou: melhorar a parte de nutrição, melhorar a parte do dia a dia, logística de viagem... isso tudo tem um preço. Eu acho que, na prática, a direção do Paysandu me conhece e vou ser muito sincero: eu custo muito barato para o futebol", explicou.

Carreira

Aos 65 anos, Hélio dos Anjos está na terceira passagem como técnico do Paysandu. A primeira ocorreu em 2002, quando o Papão estava na disputa da Série A do Brasileirão. A segunda passagem ocorreu em 2019, quando o treinador 'bateu na trave' do acesso à Segundona.

O treinador retornou à Curuzu nesta temporada com o Paysandu brigando contra o rebaixamento. No entanto, ainda na primeira fase, o Papão deu uma arrancada na competição, se classificou aos quadrangulares e ficou com uma das vagas à Série B em 2024.