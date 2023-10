Goleiro do Remo conversa com Hélio dos Anjos e faz foto com presidente do Paysandu

O técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, além do presidente Maurício Ettinger e outros dirigentes bicolores, estiveram na Câmara Municipal de Belém na manhã de ontem, para receberem títulos de cidadãos de Belém. Durante a solenidade, o treinador do Papão encontrou o vereador e goleiro Vinícius, do Remo, maior rival do Paysandu e conversaram. Outra situação envolvendo o goleiro remista, foi ele posar para fotos com o presidente bicolor Maurício Ettinger.

