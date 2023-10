Após acesso à Série B, Hélio dos Anjos e dirigentes do Paysandu recebem títulos de cidadãos de Belém

A manhã desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Belém, foi de homenagens ao Paysandu Sport Clube. Dirigentes e o técnico Hélio dos Anjos receberam o título de cidadãos de Belém. O treinador bicolor ficou emocionado e foi chamado para falar na tribuna. Hélio falou da ligação que possui com a cidade de Belém, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, sua passagem pelo Remo e do carinho que possui pelo Paysandu e sua torcida.

“São tantas emoções, não sei se sou tão merecedor. Estou na casa do povo de Belém, todos os representantes, pessoas eleitas pelo povo, um mineiro que tem uma ligação com Belém desde 1995, quando foi a primeira vez e nas outras oportunidades pelo Paysandu. Falei para a minha esposa que viria com essa camisa [camisa do Círio oficial do Paysandu], por ser do meu clube em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, no qual sou devoto. Essa conquista não é do Hélio dos Anjos, essa conquista é de todos no Paysandu. O futebol paraense merece suas equipes no patamar mais alto do futebol brasileiro, pelo prazer que o povo paraense tem de torcer, que ele tem pelo futebol. Sou um privilegiado por receber essa homenagem, por trabalhar em um clube que eu gosto e as pessoas gostam de mim”, disse.

Carinho enorme por Belém

O treinador bicolor comentou que a cidade Belém possui uma peculiaridade e que, a aproximação com o torcedor, faz fortalecer os laços com Paysandu. Hélio dos Anjos citou os trabalhos realizados nesta temporada, como o título com a Ponte Preta-SP e o acesso pelo Papão, em campanhas de reconstrução.

“No momento em que decidir voltar foi pelo amor a Belém e pelo carinho pelo Paysandu, que hoje eu só tenho a agradecer. O que mais me importa é a aproximação do torcedor, de tocarem em mim, de me abraçarem, reclamarem, elogiarem e isso marca muito. Agradeço à nossa direção, sei o quanto foi importante. Consegui, em outra oportunidade, fazer a Ponte Preta-SP ganhar um título que não ganhava há 123 anos e conseguimos fazer o Paysandu subir, para mim, foi o maior time da minha carreira”, comentou.

Vereador

A ação foi idealizada pelo vereador Igor Andrade, que falou sobre conceder as homenagens à cúpula bicolor. O político citou as dificuldades do Paysandu durante a temporada e a importância que o futebol possui para a cidade de Belém.

“Agradeço imensamente aos vereadores torcedores do Paysandu, que sempre nos encontramos nos estádios, torcendo, sofrendo. Falar da alegria e emoção de hoje conceder o título de cidadão de Belém ao presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que fez um trabalho incansável, com toda a sua equipe e coordenação, à frente do vice-presidente Roger Aguilera. Falar do futebol paraense, em uma cidade em que se respira futebol 24h, em todas as circunstâncias, seja na feira, no supermercado, em casa, sempre tem uma informação e uma brincadeira. Sofremos, mas deu certo, Seu Hélio dos Anjos, como você disse: ‘Missão dada é missão cumprida’. Falar da importância do governador Helder Barbalho, por ter reconstruído o Mangueirão, ter feito a praça esportiva mais bonita e moderna do Brasil e ter dado a oportunidade do torcedor do Paysandu lotar por duas vezes seguidas o estádio, colocando mais de 100 mil pessoas em dois jogos”, finalizou.

Ettinger

O presidente do Papão, Maurício Ettinger, falou da honra em receber o título de cidadão de Belém e afirmou o compromisso de colocar o Paysandu na Série A do Brasileiro em 2025.

“Agradeço ao vereador Igor Andrade pelas homenagens que não foi para mim, mas sim para todo o Paysandu e sua torcida. Ele falou da importância de ter um clube paraense na Série B e a visão dele aqui dentro e como ele expôs, é sensacional. Vamos fazer um time para subir à Série A esse ano, sabemos que é uma missão árdua, mas vamos tentar com todas as forças que temos”, finalizou.