Começa a entrega de kits para a Corrida do Círio de 2023; confira o prazo

Iniciaram nesta quarta-feira (19) a entrega dos kits para a Corrida, Caminhada e Corridinha do Círio de 2023. Somente no primeiro dia, centenas de pessoas estiveram no Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, no bairro da Cidade Velha, em Belém, para pegar os equipamentos básicos para a maior corrida de rua do Norte do Brasil. A entrega ocorre até o sábado (21), véspera da prova.

Para receber o kit, o atleta precisa levar identidade e comprovação de inscrição. No caso da Corridinha, são necessários os documentos da criança e responsável legal.

Os kits são diferentes em cada prova. Na Corrida do Círio, versões de 5 km e 10 km, serão entregues ao competidor uma camisa, número de peito e chip. Para a Caminhada do Círio, que terá 3,5 km de distância, serão entregues apenas a camisa e o número de peito. Os mesmos materiais serão distribuídos para os responsáveis dos participantes da Corridinha do Círio.

Quem vai participar da prova de 5 km e esteve no São José Liberto para a retirada do kit nesta quinta foi a administradora Kamila Camelo. Ela disse que vai participar da corrida pela primeira vez, e por um motivo nobre: uma promessa feita à Nossa Senhora de Nazaré.

Kamilla Camelo, participante da Corrida do Círio de 2023 (Carmem Helena/ O Liberal)

"Comecei a correr há uns quatro meses. O que motivou a começar a praticar o esporte foi a questão de saúde, mas essa do Círio será especial. Corro como pagamento de uma promessa, feita em agradecimento à Nossa Senhora, por livrar meu pai de uma condição difícil há algum tempo. Sempre me emociono com a energia do Círio e acredito que acontecerá o mesmo durante a corrida", explicou.

O evento

A Corrida e Caminhada do Círio estão marcadas para ocorrerem no domingo (22) a partir das 6h, com saída e chegada no Portal da Amazônia. Já a Corridinha do Círio, prova exclusiva para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, será realizada no dia 28 de outubro, a partir das 6h, no estádio Mangueirão. Não haverá entrega de kits nos dias das provas.