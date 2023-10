Corrida do Círio 2023: entrega dos kits ocorre a partir desta quinta (19); veja horário e local

A Corrida e Caminhada do Círio 2023 encerrou as inscrições no último dia 14. As provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada de 3.5 quilômetros, ocorrerão no próximo domingo (22), a partir das 6h, com largada e chegada no Portal da Amazônia e os kits do evento serão entregues a partir de desta quinta-feira (19).

A tradicional corrida de rua em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré está próxima. É reta final de preparação dos corredores e amantes do esporte, para mais uma Corrida do Círio. Os corredores poderão fazer a retirada do kit a partir desta quinta-feira (19). A entrega do material será realizada até sábado (21), sempre das 8h às 18h, no Espaço José Liberto – Polo Joalheiro, que fica situado na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém. Não havendo entrega no dia da corrida e nem troca do tamanho das camisas.

VEJA MAIS

O kit que os corredores tanto da caminhada, quanto da corrida de 5 e 10 quilômetros, é composto por camisa do evento, a numeração de peito, além do chip. É obrigatório apresentar o comprovante de pagamento da inscrição, além de um documento oficial com foto para a retirada do kit.

A Corrida do Círio ocorre no domingo (22), no Portal da Amazônia, em Belém. São sete pelotões que seguirão uma ordem de largada. veja os horários:

6h – Categoria fantasia - 10 quilômetros

6h05 – Categoria especiais – 10 quilômetros

6h10 – Pelotão de elite feminino – 10 quilômetros

6h15 – Pelotão de elite masculino – 10 quilômetros

6h20 – Pelotão geral – 5 e 10 quilômetros

6h25 – Pelotão militar – 10 quilômetros

Após o último atleta de corrida – Caminhada 3,5 quilômetros